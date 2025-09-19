El nuevo CBA estrena su propio punto de referencia para los jóvenes

La juventud es uno de los ejes sobre los que pivota el nuevo CBA, corroborado por el hecho de que Gazteartean, el servicio de ... Juventud del Ayuntamiento, tenga su propio espacio en el nuevo equipamiento. «Queremos que este sera un lugar en el que nuestros jóvenes puedan experimentar, trasladas sus proyectos e ideas», y en el que reciban de vuelta «nuestro acompañamiento y asesoramiento», explicó este viernes la delegada de Juventud, Sandra Caballero.

El propósito es que esas aportaciones de los jóvenes «se vean reflejadas en la programación de la ciudad. En Irun tenemos mucho talento y jóvenes muy creativos», que con un poco de ayuda pueden transformar sus ideas en realidades. «Contar con este espacio nos permite contactar con ellos de manera cercana», subrayó la delegada. El objetivo es que el espacio Gazteartean del CBA sea «un punto de referencia en cuanto a información, asesoramiento, experimentación y acompañamiento», con un carácter «flexible» que pueda adaptarse a las demandas que planteen los usuarios. El servicio abre de martes a sábado de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 horas.

En el espacio se aglutinan tres servicios dirigidos específicamente a los jóvenes: en primer lugar la Igazte, la oficina de información juvenil. Allí, los jóvenes pueden encontrar «todo tipo de información que puedan necesitar: sobre becas autonómicas, estatales e internacionales, ayudas al alquiler y a la emancipación...», enumeró Unai Rubio, trabajador de la Igazte. Más allá de aportar información, también se ayuda a los jóvenes a realizar la tramitación o solicitudes.

Talento y participación

El segundo servicio es una de las apuestas del área de Juventud para este año: Konekta está dirigido a la ciudadanía de entre 16 y 25 años y se concibe como una plataforma para impulsar y desarrollar sus proyectos. Los mediadores Aitziber Arruabarrena y Mikel Menta son los responsables del servicio: «recibiremos las propuestas e ideas de los jóvenes y les ayudaremos a llevarlas adelante», explicaron en euskera. «Nuestro principal objetivo es promover el talento juvenil y fomentar su participación». El servicio también «tiende un puente» entre los jóvenes y el Ayuntamiento.

Por último, está Asexóra-T, el servicio de educación sexual y afectiva que coordina la sexóloga Maialen Dorronsoro y que ofrece «asesoramiento a adolescentes y jóvenes», explicó en euskera. «Es un servicio amplio y diverso», que en el CBA aspira a priorizar «el asesoramiento presencial», si bien también se puede contactar por teléfono (633 610 507) o correo electrónico (asexorate@irun.org). La sexóloga recordó que es posible acudir al servicio individualmente, en pareja o en pequeños grupos.