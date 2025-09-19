Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Menta, Sandra Caballero, Maialen Dorronsoro, Aitziber Arruabarrena y Unai Rubio, en el espacio Gazteartean del CBA. J. O.

Irun

El nuevo CBA estrena su propio punto de referencia para los jóvenes

El espacio Gazteartean del equipamiento aúna los servicios Igazte, Konecta y Asexórate

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

La juventud es uno de los ejes sobre los que pivota el nuevo CBA, corroborado por el hecho de que Gazteartean, el servicio de ... Juventud del Ayuntamiento, tenga su propio espacio en el nuevo equipamiento. «Queremos que este sera un lugar en el que nuestros jóvenes puedan experimentar, trasladas sus proyectos e ideas», y en el que reciban de vuelta «nuestro acompañamiento y asesoramiento», explicó este viernes la delegada de Juventud, Sandra Caballero.

