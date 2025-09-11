El nuevo CBA arranca con la agenda llena Inauguración institucional. El espacio cultural levanta el telón con una potente programación para este fin de semana y adelanta un buen número de las citas que se celebrarán en otoño

El nuevo CBA ha abierto sus puertas con una nutrida programación que da contenido al continente que completa el principal equipamiento cultural de la ciudad. Una década después de ganar más de 2.000 m2 de espacio para la cultura en pleno centro de Irun, esa cifra se duplica con una ampliación en la que la creatividad está llamada a llevar la voz cantante.

Así, el CBA «vuelve a poner a Irun en el mapa», aseguró en euskera la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, en la inauguración institucional que tuvo lugar este jueves a mediodía. Álvarez puso en valor «la programación que va a ofrecer» el CBA, que definió como «novedosa, amplia y diversa», y puso el foco en el acceso de los más jóvenes a la cultura, «que son quienes nos van a ayudar a construir el futuro». A ellos y ellas «debemos trasladarles la importancia de reivindicar la memoria y tener opiniones propias» que «nos den la libertad de ser mejores personas. Debemos fortalecer la cultura para fortalecer la democracia», subrayó la diputada. El CBA «es un espacio dirigido no sólo a los irundarras, sino a toda Gipuzkoa; un espacio transformador que va a ser un escaparate para toda la cultura» del territorio.

Artes en vivo

10 de octubre 'Nortasun agiria', espectáculo de humor de Zuhaitz Gurrutxaga.

24 de octubre Teatro 'Manuela, el vuelo infinito'.

31 de octubre Teatro familia 'Mr. Bo'.

7 de noviembre Monólogo con Irantzu Varela.

21 de noviembre Espectáculo de humor 'Feliz día' con Suttotos.

28 de noviembre Teatro familiar 'Andereño' con Anita Maravillas.

12 de diciembre 'Oparirik gabeko gabonak', con Skola Musik y Horkonpontx Elkartea.

26 de diciembre Teatro 'Aztia'.

Cine

17 de octubre 'La estrella azul', de Javier Macipe.

14 de noviembre 'El cuadro', de Julen Gorosabel.

5 de diciembre 'Trainerak', de Telmo Iragorri.

Música

19 de septiembre Belako y Onavibe.

20 de septiembre Los Punsetes y Slimfit.

26 de septiembre Janus Lester e Isora.

3 de octubre Tulsa y Santalla.

4 de octubre Ariel Rot y Bluehat

18 de octubre Lorna y DJ Set.

8 de noviembre Hatxe y Eneritz Furyak.

15 de noviembre Suite Seda y Arima Soul.

Exposiciones

11 de septiembre a 29 de noviembre 'Reencuentro', de Jon Benet.

13 de septiembre a 4 de octubre 'Relatos del nuevo hogar' (Becas Ribera).

13 de septiembre a 25 de octubre 'Arte, realidad virtual y neurociencia', de Silvia Sánchez.

9 a 25 de octubre 'Sonidos kuir', Soinu Labor.

5 a 29 de noviembre 'Urak darama', de Miren Tirapu y Ainhoa Resano (Becas Ribera).

La alcaldesa, Cristina Laborda, incidió en la vocación del nuevo CBA «de convertirse en un referente cultural vivo, abierto y dinámico al servicio de la ciudadanía irunesa». Desde este jueves, «el CBA se muestra ante la ciudad como el proyecto completo que se plasmó en su día. A la biblioteca, a la lengua, le sumamos los lenguajes; disciplinas artísticas que abrazarán salas multifucionales, zonas expositivas, nuevos espacios para la juventud y una sala de estudio redimensionada».

Carlos Blanco Aguinaga

Con esta inauguración se completa el equipamiento cultural que debe su nombre a Carlos Blanco Aguinaga, el filólogo y experto en literatura que nació en 1926 en la calle Santiago. Cuando sólo tenía diez años la Guerra Civil forzó a su familia a un exilio que le llevaría primero a Francia, México y, finalmente, Estados Unidos. Desde allí llegaron este jueves las palabras de su hija, Alda Blanco, a través de un video que se proyectó durante el acto: se refirió a la coincidencia de que este «ilusionante centro cultural y de creatividad» abra un 11 de septiembre, «fecha que marca el doceavo aniversario de la muerte de mi padre. Pareciera que se han alineado las estrellas de mi padre y de Irun, ciudad donde transcurrió su feliz niñez».

Alda Blanco lamentaba estar físicamente lejos, pero aseguró que «sentimentalmente» se encontraba muy cerca del CBA. Agradeció la oportunidad de «expresar la emoción que siento a sabiendas de que, en los espacios que conforman el centro, se plasmará una gran creatividad cultural en todas sus expresiones, que beneficiará a Irun, sus habitantes y seguramente a la región». Carlos Blanco Aguinaga «estaría orgulloso de ver su nombre unido a esta magnífica y admirable empresa. Estaría más que feliz de ver que está en un espacio central y simbólico de la ciudad, la plaza San Juan. Más que nada, se sorprendería del honor que se le ha concedido poniéndole su nombre primero a la biblioteca y, ahora, al centro cultural», aseguró Alda Blanco.

La primera obra propia del CBA

La maquinaria creadora del CBA dio su primer fruto apenas unos minutos después de su apertura: Javier Miguel Garay se define como ingeniero de síntesis y recogió, en tiempo real, «lo que ha ocurrido durante el acto» de inauguración en un formato artístico. El resultado fue la primera gran obra digital del nuevo CBA, en la que conviven conceptos, mensajes, colores, símbolos y un retrato de Carlos Blanco Aguinaga, lanzando un mensaje de «hacer historia hacia el futuro. El arte tiene un importante poder transformador, y creo que este espacio va a ser catalizador de toda esa creatividad y puesta en escena», auguró Javier Miguel Garay.

