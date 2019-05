«Estamos en una nube y no tengo ni palabras para explicarlo» Cuétara, en el banquillo del Bidasoa. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara quiere que el Bidasoa-Cuenca de mañana en Artaleku (17.00) «sea un partido para disfrutar, un día para el recuerdo» O.T. IRUN. Viernes, 24 mayo 2019, 00:23

El Bidasoa-Irun jugará mañana el último partido de la temporada. Lo hará en Artaleku contra el Cuenca a partir de las cinco de la tarde en una jornada preparada como el club como una gran fiesta para celebrar la gran campaña realizada por el equipo, que además de ser subcampeón de liga, jugó la final de la Copa Asobal, la final a ocho de la Copa del Rey y ganó la Euskal Kopa.

Tras la victoria de la semana pasada contra el Logroño, el equipo aseguró el segundo puesto matemáticamente y Jacobo Cuétara, en la rueda de prensa que ofreció ayer, no escondió que «estamos en una nube. Estamos en una nube de alabanzas y no tengo muchas palabras para explicarlo. Con las parrafadas que suelo dar y no sé qué decir. Esta es una ocasión en la que podía recrearme y no tengo muchas palabras».

Su estado de ánimo es igual al del resto de la plantilla. «Estamos muy felices, contentos y orgullosos. Tenemos que recordarnos cada poco que somos subcampeones para darnos cuenta de que es verdad. Nos clasificamos para Europa a tres jornadas del final y hemos sido subcampeones ganando como lo hicimos en Logroño, de manera épica. Esta última jornada que nos queda es para disfrutar del prepartido, el partido y el pospartido. Tiene que ser un día para el recuerdo».

La temporada es sobresaliente, tanto, que ni el propio Cuétara esperaba que fuera tan buena. «Lo que ha pasado ha superado las expectativas claramente. Haber llegado hasta aquí tan rápido no lo pensaba nadie, yo tampoco. Cuesta hacerse a la idea. La realidad ha ido por delante de nuestra consciencia y nos está costando asimilarlo. Creo que vamos a necesitar un tiempo para darnos cuenta de lo que hemos conseguido».

Motiva ganar

Con toda la fiesta organizada para celebrar la temporada, parece que el partido contra el Cuenca queda en un segundo plano, pero Jacobo Cuétara dejó claro que «nos motiva ganar el último partido. No hay mayor motivación que ganar y aportar nuestro granito de arena a la fiesta siendo competitivos y jugando un buen balonmano ante un buen rival como Cuenca, que además nos ha ganado en los dos enfrentamientos anteriores. Además, queremos confirmar que somos la mejor defensa, queremos luchar por ser el segundo mejor equipo como local...».

Y también quiso subrayar que «este es el trabajo de mucha gente, es una evolución. Tenemos visión de futuro y estamos dando pasos, pero no nos podemos quedar solo con lo que ha pasado en los últimos meses. Por ejemplo, no estaríamos aquí si Fernando Bolea no hubiera conseguido el ascenso. O sin los que lucharon para que no se bajara a Primera Nacional. Todos ellos también tienen su mérito».

La de mañana tiene que ser una fiesta para todos.