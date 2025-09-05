Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

La novena del Juncal acaba mañana con Salve y concierto de la Banda

El lunes, en el día de la patrona de la ciudad, la parroquia de Santa María del Juncal celebrará tres eucaristías

M. A. I.

IRUN.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

La Parroquia de Santa María del Juncal celebrará este lunes, 8 de septiembre, el día de la patrona de la ciudad, la Virgen del Juncal.

Con motivo de la llamada 'Solemnidad de la Santa María del Juncal' se celebrarán misas en la parroquia a las 10.30, las 12.30 y las 19.00 horas.

La Novena del Juncal, que se celebra en los nueve días anteriores al de la patrona, finalizará mañana domingo. La misa correspondiente será a las 19.00 horas e incluirá, como siempre en esta última eucaristía de la novena, la interpretación de la Salve de Hilarión Eslava.

De que la Salve resuene en la parroquia se encargará un coro en el que participarán cantores y cantoras de distintas agrupaciones vocales de la ciudad. Para preparar esa intervención, el segundo y último ensayo está programado para esta misma tarde, a partir de las 20.00 horas, en la propia parroquia, tras la misa de la novena de hoy que arrancará, como todos los días entre semana, a las 19.00 horas.

El homenaje de mañana a la patrona de la ciudad incluirá también el preceptivo concierto de la Banda de Música Ciudad de Irun, que actuará en la plazoleta del Juncal a partir de las 20.00 horas. El concierto, gratuito y de acceso libre, suele finalizar con la interpretación del 'Himno a la Virgen del Juncal'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La novena del Juncal acaba mañana con Salve y concierto de la Banda