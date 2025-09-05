La novena del Juncal acaba mañana con Salve y concierto de la Banda

M. A. I. IRUN. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La Parroquia de Santa María del Juncal celebrará este lunes, 8 de septiembre, el día de la patrona de la ciudad, la Virgen del Juncal.

Con motivo de la llamada 'Solemnidad de la Santa María del Juncal' se celebrarán misas en la parroquia a las 10.30, las 12.30 y las 19.00 horas.

La Novena del Juncal, que se celebra en los nueve días anteriores al de la patrona, finalizará mañana domingo. La misa correspondiente será a las 19.00 horas e incluirá, como siempre en esta última eucaristía de la novena, la interpretación de la Salve de Hilarión Eslava.

De que la Salve resuene en la parroquia se encargará un coro en el que participarán cantores y cantoras de distintas agrupaciones vocales de la ciudad. Para preparar esa intervención, el segundo y último ensayo está programado para esta misma tarde, a partir de las 20.00 horas, en la propia parroquia, tras la misa de la novena de hoy que arrancará, como todos los días entre semana, a las 19.00 horas.

El homenaje de mañana a la patrona de la ciudad incluirá también el preceptivo concierto de la Banda de Música Ciudad de Irun, que actuará en la plazoleta del Juncal a partir de las 20.00 horas. El concierto, gratuito y de acceso libre, suele finalizar con la interpretación del 'Himno a la Virgen del Juncal'.