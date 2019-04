«Ésta es una novela de aventuras y viajes a través de los sueños» Javier Gil Díez-Conde presentó ayer su nueva novela. / LUSA Ayer pesentó en la biblioteca CBA su nueva novela, titulada 'En sueño ajeno', y ya está trabajando en su próximo libro Javier Gil Díez-Conde Escritor MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Viernes, 5 abril 2019, 00:55

Con doce obras de teatro estrenadas y quince libros publicados, Javier Gil Díez-Conde entró de lleno en el género novelístico en 2014 con 'Rumorada', una historia que situó en el ficticio valle pirenaico de Solano del Puerto. Sin abandonar el humor de aquella primera novela larga, pero llevando a sus personajes a reflexiones algo más serias, el escritor y exprofesor del Pío Baroja presenta ahora 'En sueño ajeno', una secuela de 'Rumorada', que ayer presentó en la Biblioteca CBA.

-¿Se puede seguir la trama de 'En sueño ajeno' sin haber leído 'Rumorada'

-Sí, porque es independiente, aunque sea una secuela. Las primeras secuencias (las llamo así en lugar de capítulos, porque tienen una estructura cinematográfica) están encaminadas a poner en antecedentes al lector nuevo. El punto de arranque de la trama de 'En sueño ajeno' viene a ser el mismo que el de 'Rumorada': la obsesión que tiene la comunidad de Solano del Puerto, un vallecito ficticio del Alto Pirineo, de conseguir como fuera el ascenso de su equipo de fútbol.

-O sea que, cinco años después, el equipo de fútbol sigue en Regional.

-Sí, ja, ja. Pero esta vez reciben la noticia o el rumor de que hay unos fondos de la Unión Europea, para un proyecto que tiene que ver con recuperar la fabla que había en el valle y piensan que de ahí pueden sacar un dinero. Pero ¿qué sucede? Que la única persona que conoce la fabla es Ororsia Ceresuela, la periodista local que, harta del valle, se marchó de allí. El planteamiento de 'El sueño ajeno', que lleva el subtítulo de 'Fantasía transfronteriza para bombo y charanga' es la búsqueda de Orosia Ceresuela por media Europa y parte de América.

-¿Es un libro de aventuras viajeras?

-Es una novela de aventuras y viajes a traves de los sueños. Lo especial es que para dar con Orosia cuentan con una amiga suya de la infancia, Ciriaca Insa, que es una consumada onironauta, navegadora de los sueños, seguidora de Stephen Laberge. Yo soy escéptico con estos temas, pero a ella se le ocurre la idea de tratar de encontrar a Orosia no por dónde sino por cuándo, a través de los sueños lúcidos. No puedo contar mucho más. Sólo advertir al lector que eso va a obligar a los personajes a hacer una serie de reflexiones, a encontrarse con su pasado y ahí me he metido ya casi más en un terreno de ensayo que de novela.

-Teatro, relato, novela...¿Será un ensayo su próximo libro?

-Será otra novela y ya estoy con ella, pero no tiene nada que ver con las anteriores. Técnicamente es muy distinto a todo lo que he escrito hasta ahora. Es una novela basada en un personaje de mi propia familia. Tengo un abuelo que murió en el Desastre de Annual, en 1921. Lo mataron allí estando mi abuela embarazada de mi madre. Mi hermano había recogido toda la documentación al respecto, pensé que podía hacer algo y en ello estoy. Será ficción, aunque esté basada en hechos reales.

-¿Para cuándo cree que estará lista?

-La idea es publicarla en 2021, pero ya veremos. Hasta ahora me he movido en el terreno de la fantasía, donde puedes hacer lo que te dé la gana. En esta nueva novela estoy tocando la historia, hablo de personajes históricos, la documentación es esencial y el desarrollo es más complejo.