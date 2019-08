Noelia Lorenzo gana el premio Cubelles Noir por 'Corazones negros' Maestro. Noelia Lorenzo, con su premio y en compañía de Petros Márkaris, creador de Kostas Jaritos, personaje estrella del festival. El IV Festival de Novela Negra del Garraf rindió homenaje al personaje estrella del escritor griego Petros Márkaris MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Martes, 27 agosto 2019, 00:12

Noelia Lorenzo ha sido una de las protagonistas del IV Festival de Novela Negra del Garraf-Cubelles Noir, celebrado entre el 22 y el 25 de agosto en la localidad barcelonesa de Cubelles. La obra de la escritora irundarra 'Corazones negros' (Erein), ha obtenido el premio a la mejor novela negra de 2018 escrita en castellano por una mujer. En este mismo certamen, 'Aritmètica del crim' (Cossetània Edicions), de Mireia Vancells, fue la obra escrita en catalán que se llevó el premio.

Sobre 'Corazones negros', el jurado del Cubelles Noir dijo que «bajo la estructura clásica de una novela policiaca procedimental, la investigadora miembro de la Ertzaintza (Eider Chassereau) nos hace reflexionar sobre la prostitución obligada, problemática nunca suficientemente visibilizada. Todo ello contado de una manera dura, directa y sin tapujos. Personajes claros y fuertes, en una trama muy dura y estresante, angustiosa por momentos, muy bien narrada y estructurada».

Con esta misma obra, Noelia ya había sido finalista en otros certámenes, como el Dasshiell Hammett de Gijón, SalamancaNegra, Tenerife Noir y Novelpol.

«A la quinta va la vencida», comentaba ayer la escritora, que se mostraba «muy contenta con el premio y con la oportunidad de asistir al festival del Garraf».

Durante su estancia en Cubelles, además de recibir el galardón, Noelia Lorenzo participó en una mesa redonda con el resto de finalistas de la mejor obra en castellano: Marina San Martín, Prado G. Velázquez, Antonia Huertas y Laura Balagué, barcelonesa afincada en Donostia que el pasado noviembre presentó en la librería Brontë de Irun su novela 'Muerte entre las estrellas', ambientada en el Zinemaldi.

«He tenido la oportunidad de conversar, compartir y cambiar impresiones con escritores y lectores en las mesas redondas, almuerzos y descansos y ha sido muy interesante», comentaba Noelia.

Entre los autores con los que pudo compartir charla, se encontraba la estrella del festival, el escritor griego Petros Márkaris. «Me encantó conocerlo», dice la novelista irundarra. «Estuvo muy atento. Es un autor de éxito, pero un hombre muy humilde en el trato con todos».

El comisario Jaritos

El IV Festival de Novela Negra del Garraf-Cubelles Noir rindió homenaje a un gran personaje de la novela negra: el comisario de la policía ateniense Kostas Jaritos, creado por Petros Márkaris, quien recogió un premio en su nombre.

Quién sabe si la agente de la Er-tzaintza Eider Chassereau será homenajeada en el futuro en algún certamen de novela negra. De momento, seguiremos sus investigaciones en la próxima obra de Noelia Lorenzo. «Está terminada. Sólo me faltan algunos detalles, pero todavía no la he llevado a imprenta».

Será la quinta novela de la escritora de Irun, después de 'Chamusquina', 'La sirena roja', 'La chica olvidada' y 'Corazones negros', flamante Premio Cubelles Noir.