Otra noche para el recuerdo en Artaleku

Iñigo Aristizabal IRUN. Miércoles, 26 de febrero 2025, 20:08 Comenta Compartir

No dudo que el Barça-Atletico de Madrid, 4-4, sería un gran espectáculo deportivo. Pero no lo cambio por el Bidasoa Irun-Limoges que se jugó casi a la misma hora. Y seguro que no lo cambian los 2.000 espectadores que llenaron Artaleku el martes por la noche. No había un asiento libre y la velada tuvo emoción, igualdad, calidad y, como colofón, la victoria por 35-27 ante el conjunto de Jon Azkue.

Los irundarras acabarán primeros de grupo sin importar el resultado del próximo martes en su visita al Benfica, lo que significa la clasificación para cuartos de final. Los días 22 y 29 de abril se jugará esa eliminatoria, con rival por determinar y con el segundo partido en casa. El vencedor irá a la Final Four de la European League, palabras mayores.

Superiores los dos partidos

El Bidasoa Irun está entre los ocho mejores equipos de la segunda competición europea

Alex Mozas considera que «hemos sido superiores al Limoges, muy superiores, tanto en el partido allí como en el de aquí. Creo que tener ocho goles abajo a un equipo que nos triplica el presupuesto, habla por sí solo. Un equipo que está hecho para estar arriba en Francia, para estar arriba en Europa, y que les hemos sometido en los dos partidos».

El desenlace del primero fue «cruel y en Irun el equipo estaba con una rabia especial. Y Artaleku, que nunca lo había visto así, nos dio un extra de motivación. Espero que sea así cada fin de semana, porque es un plus muy grande para el equipo. Hubo momentos difíciles y gracias a la gente los pudimos superar».

El encuentro, como el de Limoges, fue muy igualado y «supimos esperar el momento en el que había que asestar el golpe definitivo. Seguir defendiendo tan bien como lo estábamos haciendo y en la segunda parte el equipo estuvo increíble. Con tranquilidad en ataque, buscando un pase más, aguantando un poco más cada lanzamiento, encontrando situaciones muy claras...»

El madrileño considera que «hemos hecho una primera parte de la temporada muy buena y este partido nos pone a otro nivel. Es histórico, en esta competición nunca habíamos llegado a cuartos de final. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico hemos venido aquí para hacer historia y el martes lo hicimos. Ahora, a dsifrutar, que estamos entre los ocho mejores y a solo un paso de la Final Four, pero también a pensar en el Cuenca, que tenemos un partido muy difícil allí el sábado».

Se está quitando un peso de encima porque «al menos mi cuerpo técnico y yo lo hemos pasado mal en el inicio de temporada. Se nos ha cuestionado mucho, no sé si con razón o sin razón, pero creo que injustamente. Esta victoria y lo que significa es un refuerzo del trabajo del cuerpo técnico y del trabajo de los jugadores, que para mí son los protagonistas. No digo que vayan solos, porque entonces me echarían, pero es una maravilla entrenar el día a día con ellos y la relación que tenemos».