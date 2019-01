¡Pero qué noche más larga! El emisario de Baltasar charla con un niño que acaba de entregarle su carta. / F. DE LA HERA Los niños iruneses entregaron ayer sus cartas a los emisarios reales y esperan impacientes la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 5 enero 2019, 01:18

Menos mal que Melchor, Gaspar y Baltasar son magos, porque de otra forma hubiera sido imposible dar lectura a los centenares de cartas entregadas ayer a sus emisarios por los niños y niñas de Irun, memorizando, además, a qué domicilio corresponde cada una.

A las cuatro de la tarde, y a pesar del frío, ya se había formado cola ante la puerta de la Casa Consistorial, donde los ayudantes reales esperaban para recoger las peticiones de los txikis. Había nervios en la escalera que conduce a la Sala Capitular, en la que los emisarios esperaban sentados, con grandes cajas de caramelos y tres urnas para la recogida de las cartas. «Aita, ¿el paje de Melchor tiene la barba blanca como Melchor?», preguntaba Carla preocupada por si se equivocaba de ayudante.

En la puerta lateral de acceso al salón de plenos, un miembro de la organización ordenaba: «¡Los de Melchor, vayan pasando!». La demanda de emisarios iba «por rachas. Ahora mismo, Baltasar está 'petao' y hace media hora era Melchor el que más niños tenía», comentaba el organizador.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegan hoy, a las seis de la tarde, a la estación de Irun, a bordo del Tren RealLa cabalgata partirá a las 18.30 y los Reyes leerán su discurso desde el balcón del ayuntamiento a las 19.15

En un pequeño hueco, entre recogida de carta, entrega de caramelos y posado para la foto, el emisario de Baltasar nos comentaba que «ésta es la primera vez que me mandan a Irun. Me estoy divirtiendo mucho. No sé cuántos niños han pasado ya por aquí. Algunos lloran y trato de calmarlos, pero lo mayoría lo pasan bien, se emocionan mucho. Todos me piden cosas para ellos, para sus hermanos, para sus padres... Baltasar les traerá todo lo que han pedido, si se han portado bien».

Además de los emisarios que esperaron a los niños en el Ayuntamiento, otros ayudantes de los Reyes Magos, los que participaron en el desfile de Santiagoko Deabruak, acudieron ayer a los locales de las AA VV de Dunboa y Santiago para recoger las cartas.

Ya con las peticiones memorizadas, los Reyes Magos llegarán hoy, a las seis de la tarde, a la estación de Irun, a bordo de su tren. Para la recepción y la organización de la cabalgata de los Reyes, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la Asociación de Amigos del Ferrocarril BAF 7301, la Irungo Atsegiña, Santiagoko Deabruak, la coordinadora de grupos de Tiempo Libre, Ondare Kultur Elkarea, la Banda de Música Ciudad de Irun y Skola Musik.

La cabalgata partirá a las 18.30 de la avenida Letxunborro para recorrer la calle Hondarribia, el paseo de Colón, la plaza Genaro Etxeandía y la calle Iglesia y finalizar en la plaza de San Juan. Una vez allí, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a la Casa Consistorial y aproximadamente a las 19.15 leerán su discurso desde la balconada del ayuntamiento. Luego, esperarán a que todos los niños y niñas estén dormidos para comenzar con el reparto de los regalos edurante esa noche que se hace tan larga.

Cortes de tráfico

La cabalgata provocará hoy modificaciones en el ráfico del centro de la ciudad. Desde las 17.45 horas estará cortada la circulación de vehículos en la avenida de de Letxumborro, entre las glorietas de Gibeanaka y Zubimuxu. Los destinos a Hondarribia, Hendaia, Behobia o Navarra se desviarán por la rotonda de Puiana-Hospital.

A las 18.00 horas, se cortará el tráfico de todas las vías que dan acceso al recorrido de la cabalgata, con salida en Zubimuxu y final en plaza San Juan. Las calles se abrirán al tráfico a medida que vaya concluyendo el desfile. Las líneas de autobuses urbanos también se verán afectadas durante el horario de la cabalgata.