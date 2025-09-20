80 niños y niñas participaron en los talleres Uda Tech

M.A.I. IRUN. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

Ochenta niños y niñas participaron este verano en los talleres tecnológicos Uda Tech que organiza el Ayuntamiento a través de Bidasoa activa. Las ocho propuestas formativas programadas completaron su aforo.

La valoración de esta edición ha sido muy satisfactoria tanto por parte de Bidasoa activa, que destaca «la elevada demanda y el interés mostrado en las preinscripciones», como por las personas formadoras y las propias familias, que han expresado su deseo de repetir la experiencia en próximas convocatorias.

Las actividades, dirigidas a niños y niñas de entre 8 y 13 años, se han desarrollado entre los meses de julio y agosto en Irun Factory. Cada taller ha abordado temáticas innovadoras como la exploración submarina, la robótica en emergencias, las ciudades del futuro o la relación entre deporte y tecnología. Más allá de reforzar el aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, los talleres Uda Tech también promueven valores como la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

La presidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga, subrayó que «el éxito de los talleres Tech confirma que existe un gran interés en nuestra comarca por iniciativas que combinan aprendizaje, creatividad y diversión. Queremos seguir impulsando este tipo de programas porque despiertan vocaciones y preparan a las nuevas generaciones para los retos del futuro». Asimismo, Alzaga se reafirmó en el «compromiso de seguir trabajando en futuras ediciones con el objetivo de consolidar estos talleres como una referencia educativa y de ocio en la comarca».