Un niño viajero que se enamoró de Irun

La Guerra Civil forzó a Mensu a ser «un niño viajero» que pasó por Valencia, Barcelona, Donostia, Irun... Tras completar sus estudios universitarios, Mensu conoció a su esposa, quien «residía aquí, en Irun». Un motivo más que suficiente para regresar a la ciudad donde se crió. El artista, que ha demostrado a través del lienzo el amor que siente por la ciudad, lo confirma con sencillez: «Efectivamente, es que estoy enamorado». A sus 90 años, ayer comentaba entre risas que es algo «que parece un poco raro», pero como explicaba, «esos paisajes, estos sitios... No sólo venía a pintar, sino que ha habido días o mañanas en los que me quedaba simplemente mirando, disfrutando... Mejor que no diga nada más porque me estoy emocionando», confesaba.

Un amante de la naturaleza

Según las palabras de Asier Mensuro, «es un amante de la naturaleza, una naturaleza tanto paisajística como domesticada o en armonía con el entorno». A lo largo de los años, ha logrado «completar la memoria visual de Irun».

El comisario de la muestra explicó la disposición de la exposición: «es un poco lo que he querido estructurar», señaló. En el primer tramo se encuentra Hondarribia, «uno de los sitios que más pintó, porque además durante muchos años tuvo galería de arte allí». A continuación, la muestra avanza con óleos, acuarelas y dibujos de Pasaia y Donostia. La selección más vinculada con Irun y su entorno se presenta en las dos salas contiguas.