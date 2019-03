La necesidad no se puede disfrazar Los irundarras perdieron el derbi en Zubieta de la semana pasada y están muy cerca de la zona peligrosa de la tabla. / ARIZMENDI El Real Unión recibe al Mirandés en el Stadium Gal (12.00 horas) | BORJA OLAZABAL Domingo, 3 marzo 2019, 00:23

En un fin de semana en el que todo el mundo se va a disfrazar y poner caretas, ha llegado el momento de que el Real Unión se la quite. Ya no se puede disfrazar más la realidad de esta temporada. Durante algunas jornadas se ha podido mantener apagada la voz de alarma, pero ya ha empezado a sonar. Al menos para advertir que por este camino, no se van a poder celebrar ni carnavales ni opillas y se corre el riesgo de que se nos atragante hasta el almuerzo de sanmarciales.

Los unionistas disputan este mediodía en el Stadium Gal la jornada 27 del campeonato liguero y lo harán contra el Mirandés, el segundo clasificado del grupo, a partir de las doce del mediodía. El partido es de los complicados, de esos en los que sumar va a requerir la mejor versión de los txuribeltz, pero es que están obligados.

Y esta sentencia no viene dada por ningún afán de llamar la atención ni de ser alarmista, viene dada por lo que dicen los números. Tanto en la clasificación como en los propios del conjunto irundarra.

Y es que el equipo entrenado por Juan Domínguez tiene 30 puntos y está muy cerca de la zona peligrosa de la clasificación. A solo tres del puesto de promoción de descenso y del de descenso directo. Solo un partido de renta con un lugar al que los unionistas no querrían caer ni en la peor de sus pesadillas.

Pero la única manera de evitarlo es ganando partidos y eso al Real Unión le está costando una fortuna. En 26 encuentros disputados, los de Irun solo han logrado cinco victorias. También es cierto que solo han perdido seis, que es una cifra muy baja, tan baja que solo cuatro equipos del grupo han perdido menos. Pero es que los quince empates cosechados están lastrando demasiado.

Los unionistas tienen tiempo para reaccionar. Hay equipos que están peor. Y todavía quedan muchos puntos en juego. La situación no es crítica. No se puede decir eso tan recurrente de que el equipo está en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pero el Real Unión no puede tener muchos más descuidos.

En la matinal de hoy, los irundarras necesitan ganar para no perder el poco crédito que tienen. Para no acabar la temporada metido de lleno en la pelea por la permanencia.

Sin Estrada

Para el duelo de este mediodía Juan Domínguez no podrá contar con uno de sus fijos, el lateral Dani Estrada. El de Zarautz vio la quinta amarilla en el derbi de la semana pasada contra el Sanse en Zubieta y deberá cumplir un partido de sanción. En su lugar jugará el canterano Beñat Garro, que aunque ha jugado en Copa Federación, todavía no ha debutado en liga.