La Navidad arranca muy brillante

La Navidad ha arrancado ya en Irun. Lo hizo el sábado poniendo luz a toda esa decoración que desde hace unas semanas estaba ya avisando ... de lo que se venía.

El Ayuntamiento cambió el formato del encendido el pasado año para convertirlo en una fiesta con música y espectáculos de calle. Este año el consistorio había decidido dar más pasos y quizá el más significativo fue el de llevar el momento del prendido navideño a fecha de sábado. La jugada salió redonda, porque además el tiempo acompañó.

La música, a cargo del grupo Gora Musika, acompañado de músicos de la Banda de Música y del Conservatorio, volvió a concentrar a miles de personas llenando de San Juan. Los gigantes de Bidasoaldeko Erraldoiak y de Ondare engrandecieron la plaza que, tras la actuación musical, se convirtió en el patio de juegos de un espectáculo de música, luces y arte circense para simbolizar la llegada de la Navidad. El arranque, con toda la plaza apagada, aportó buena dosis de espectacularidad.

Irati Cortés, Alain Vela, Mireia González, Oier Calso, Julene Soria y Adur Sánchez acompañaron a la alcaldesa, Cristina Laborda, y juntos pulsaron el botón para que la decoración de la plaza San Juan y su entorno se llenaran de luz.

Pero esta vez la cosa no acabó ahí. El enorme pino de led que ha encontrado su lugar en la plaza Jenaro Etxeandia tuvo su propia cuenta atrás y su propio acto de encendido. La kalejira llevó a la la primera edil y a los seis alumnos y alumnas de Irungo La Salle hasta el Ensanche. Allí una tercera cuenta atrás y un tercer botón sirvieron para poner en marcha las miles de bombillas que techan en Navidad la céntrica plaza, así como los arcos de luz y el resto de decoraciones que engalanan el paseo de Colón.

Con mucho brilló, por tanto, se activó el reloj de la navidad local. El programa de este año propone aún 116 actividades más. Entre todas ellas, por sintonía con todo lo visto ayer, hay que recordar el espectáculo de la compañía Pablo Méndez del próximo día 13, así como el espectáculo de luces y sonido asociado al enorme árbol de Jenaro Etxeandia, desde el viernes próximo, misma fecha en la que se abrirán las pistas de hielo y el tobogán.