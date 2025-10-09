NaturesPlus se suma como patrocinador al CD Bidasoa

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

NaturesPlus, empresa de complementos alimenticios, se convierte en patrocinador oficial del Club Deportivo Bidasoa durante la temporada 2025-2026 y so nombre figurará en adelante en la camiseta amarilla. Desde el club señalan que «el compromiso social con la salud física y mental y los valores de sostenibilidad y bienestar son el motor que han impulsado este patrocinio, en aras de promover el cuidado del personal del equipo de balonmano y promover el ejercicio y la actividad física de la población». Desde Artaleku agradecen el paso dado por NaturesPlus, al tiempo que aseguran que «su apoyo impulsa nuestro compromiso con la sostenibilidad y el espíritu de equipo».