Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CD BIDASOA

Irun

NaturesPlus se suma como patrocinador al CD Bidasoa

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25

Comenta

NaturesPlus, empresa de complementos alimenticios, se convierte en patrocinador oficial del Club Deportivo Bidasoa durante la temporada 2025-2026 y so nombre figurará en adelante en la camiseta amarilla. Desde el club señalan que «el compromiso social con la salud física y mental y los valores de sostenibilidad y bienestar son el motor que han impulsado este patrocinio, en aras de promover el cuidado del personal del equipo de balonmano y promover el ejercicio y la actividad física de la población». Desde Artaleku agradecen el paso dado por NaturesPlus, al tiempo que aseguran que «su apoyo impulsa nuestro compromiso con la sostenibilidad y el espíritu de equipo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco NaturesPlus se suma como patrocinador al CD Bidasoa

NaturesPlus se suma como patrocinador al CD Bidasoa