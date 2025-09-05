Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhoa Gordo, Sandra Caballero y Nora Loidi, en la presentación de la segunda edición de Udatxao. X. L. G.

Irun

Música, talleres y propuestas de artistas y comercios locales para despedir el verano

El parque de La Sargía volverá a ser el escenario de la segunda edición del festival Udatxao, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre

Xabier de la Linde García

Irun

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Tras el «éxito» cosechado el pasado año, el festival 'Udatxao! Art, Music & Chill' celebrará su segunda edición el sábado 20 con una propuesta que volverá ... a combinar el talento artístico local con la música. Desde las 18.00 y hasta las 22.30, en el parque de La Sargía se llevarán a cabo de dos talleres, un 'life art', actividades comercios locales y la actuación del grupo madrileño Morochos, además de una sesión de DJ. En caso de mal tiempo, la programación se desarrollará en el patio de un centro escolar cercano.

