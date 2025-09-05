Música, talleres y propuestas de artistas y comercios locales para despedir el verano

Tras el «éxito» cosechado el pasado año, el festival 'Udatxao! Art, Music & Chill' celebrará su segunda edición el sábado 20 con una propuesta que volverá ... a combinar el talento artístico local con la música. Desde las 18.00 y hasta las 22.30, en el parque de La Sargía se llevarán a cabo de dos talleres, un 'life art', actividades comercios locales y la actuación del grupo madrileño Morochos, además de una sesión de DJ. En caso de mal tiempo, la programación se desarrollará en el patio de un centro escolar cercano.

«Es la mejor manera de poner el broche de oro al verano», aseguró la delegada de Educación y Juventud, Sandra Caballero, en la presentación celebrada ayer en el propio parque de La Sargía. También estuvieron presentes la ilustradora y diseñadora, Ainhoa Gordo, y la diseñadora de jardines, Nora Loidi, dos de las artistas locales que forman parte del programa.

Según explicó Caballero, la continuidad festival responde a la demanda de la juventud, que «nos está pidiendo más conciertos y poder experimentar diferentes disciplinas artísticas» junto a otros jóvenes.

Ainhoa Gordo es una de las irundarras que participarán en el festival realizando un 'life art' o ilustración en vivo. «Son bocetos de entre 5 y 10 minutos que vamos a realizar a aquellos que se acerquen con algo de tiempo a partir de una fotografía que les hagamos al momento», explicó la diseñadora, que actualmente regenta el estudio AG Caligrafía en Hondarribia. «Será un bonito recuerdo que podrán llevarse en una pequeña lamina», añadió.

En cuanto a la participación del comercio local, la delegada de Juventud informó de que Marrubi organizará un concurso en el que habrá que «emparejar distintos dulces con lugares de Irun», mientras que la frutería Deperita «experimentará con la fruta y el chocolate».

Mientras se estén realizando todas estas actividades, Amets San Millán 'Muchachaderdiablo' ofrecerá una sesión de DJ desde las 18.30 en la que reproducirá una selección de vinilos con ritmos de reggae, funky y disco, entre otros. El testigo musical lo tomará el dúo madrileño Morochos, formado por los hermanos gemelos Juan e Ignacio, que serán los encargados de clausurar el festival a partir de las 20.30 con «una fusión de flamenco y pop con influencias caribeñas y mediterráneas».

Talleres de velas y cúpulas

Respecto a los dos talleres programados, Nora Loidi es la creadora de Ixkin Berdeak y se dedica a «hacer jardines verticales preservados en interior». En esta ocasión, la irundarra ofrecerá dos sesiones de una hora de duración, en las que enseñará a construir «un pequeño bosque metido en una cúpula» a partir de materiales «que no necesitan ningún tipo de riego y pueden perdurar en el tiempo» como líquenes y flores preservadas..

Marina Zayas, en cambio, impartirá otras dos sesiones en las que expondrá cómo crear velas originales y personalizadas con las propias manos, además de otros accesorios. Los talleres de la decoradora irundarra constarán de dos partes: una primera en la que explicará las características y los principales usos y ventajas de los diferentes tipos de ceras existentes, así como las técnicas de calentamiento; y otra más práctica en la que las y los participantes podrán realizar sus propias combinaciones.

Los dos talleres contarán con un máximo de 20 plazas, por lo que será necesario inscribirse previamente en la web de Gazteartean. En caso de que el día 20 queden plazas libres, habrá oportunidad de participar en los mismos sin necesidad de apuntarse.