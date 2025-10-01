Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La delegada de Cultura, Nuria Alzaga, y Aizpea Goenaga, directora del Museo Oiasso, en las termas romanas.

Irun

El Museo Oiasso triplica sus visitas bajo el reclamo de las termas romanas

La cifra de irundarras que han visitado el equipamiento se ha incrementado un 61% más respecto al mismo periodo del año anterior

E. Prieto

Irun

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57

Se podía intuir que la inauguración de las termas romanas hace seis meses iba a suponer un espaldarazo importante al número de visitas del ... Museo Oiasso pero los números han superado las expectativas. Desde su puesta en marcha el pasado mes de abril la cifra se ha disparado hasta los 14.620 frente a los 5.697 del mismo periodo en 2024.

