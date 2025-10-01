El Museo Oiasso triplica sus visitas bajo el reclamo de las termas romanas

Se podía intuir que la inauguración de las termas romanas hace seis meses iba a suponer un espaldarazo importante al número de visitas del ... Museo Oiasso pero los números han superado las expectativas. Desde su puesta en marcha el pasado mes de abril la cifra se ha disparado hasta los 14.620 frente a los 5.697 del mismo periodo en 2024.

«Los números hablan por sí solos», apuntó este miércoles la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, sobre unos guarismos que prácticamente se han triplicado y que, más allá de los visitantes foráneos, ha tenido como protagonistas «a los de casa». El número de irundarras que han visitado el museo de abril a septiembre es de un 61% más respecto al mismo periodo el año anterior.

es el número de visitantes que ha recibido el Museo Oiasso entre abril y septiembre desde la inauguración de las termas, frente a los 5 697 del mismo periodo de 2024. El 75,8% de los visitantes de los últimos seis meses procedían de Euskadi y Navarra, siendo uno de cada tres irundarra y casi dos tercios del total guipuzcoanos. A resaltar también el número de usuarios en la web del museo, que registró 62.000 visitas, una media de 356 al día.

«Podemos decir que ha servido para reconectar a la ciudadanía con el museo», explicó Alzaga, asegurando que el enclave «ha dejado de ser para los iruneses el gran desconocido. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que tenemos cerca es lo que más desconocemos». La delegada también puso en valor el aumento de usuarios a la web del museo, con un total de 62.000 visitas que equivalen a 356 al día. Asimismo, recordó que el año que viene llegará la rehabilitación del entorno minero de Irugurutzeta dentro de «la apuesta por hacer accesible y visitable la historia y patrimonio de la ciudad».

Programación otoñal

El balance de los primeros seis meses de las termas celebrado este miércoles vino acompañado por el desglose de actividades que compondrán la agenda del Museo Oiasso durante los meses de octubre y noviembre. Arrancarán, tal y como detalló su directora, Aizpea Goenaga, con las Jornadas Europeas del Patrimonio que empiezan hoy y se prolongarán hasta el 23 de octubre. El programa «dedicado a la arquitectura» incluye, entre otros, talleres sensoriales, visitas guiadas para jóvenes con necesidades especiales o un escape room.

El 17 de octubre será el turno de la Gala de la Diversidad, un festival que contará con la presencia de colectivos y artistas como Verdini, Ezezagunok, Uikan, Jakes Txapartegi, Simon Ezquiaga o Agisas, la Asociación Guipuzcoana de Integradores Sociales y Animadores Socioculturales.

Los días 22, 23 y 24 de octubre se celebrará la tercera edición del ciclo sobre historia y ciencia. Goenaga explicó que este año se tratará un tema de «rabiosísima actualidad» que se engloba en el concepto 'One Health', «una perspectiva que une el cuidado del medio ambiente, la salud animal y la humana». Con esa temática, Ainhoa Bereciartu impulsará una exposición «muy didáctica» que se testará en el Museo Oiasso para posteriormente viajar por toda Gipuzkoa. Entre las numerosas citas a apuntar para las próximas semanas también se encuentra la conferencia sobre dendrocronología que ofrecerá Josué Susperregi el 5 de noviembre.

25 años de FICAB

En la programación del Museo Oiasso también se encuentra el curso 'Bizancio-Constantinopla' que imparte Elena Torregaray o el taller de teatro clásico grecolatino con la actriz Tania Fornieles, ambos fijados para el último trimestre del año. Las dos actividades se engloban dentro de «un trabajo invisible para que el museo siga siendo atractivo más allá de propia visita».

Para finalizar, Aizpea Goenaga quiso dar unas pinceladas sobre el Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) que este año celebrará sus bodas de plata del 10 al 15 de noviembre. La directora del Museo Oiasso destacó la relevancia de los integrantes que compondrán el jurado y adelantó que habrá «unos peliculones» o «un encuentro que incluirá a las personas más importantes de España que tienen que ver con la arqueología romana».