MURIEL LARREA (CANDIDATA DEL PP): «Estamos para llegar a acuerdos y que la ciudad avance» «Tras las elecciones hablaremos con todos porque aquí se trata de las personas, no de los partidos», asegura la candidata IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 10 mayo 2019, 00:30

Muriel Larrea ha terminado el actual mandato como portavoz del Partido Popular, un partido que, como ella misma reconoce, «no ha sido el grupo que ha causado confrontación en estos cuatro años, sino todo lo contrario».

-Es cierto que la política ha elevado el tono y en el último año y medio, lo hemos visto también en Irun. En ese sentido, ¿qué prevé que ocurra en el Ayuntamiento los próximos cuatro años?

Su DNI Datos Irun, 1982. Casada y con cuatro hijos. Graduada en Administración de Sistemas Informáticos y licenciada en Filología Germánica. Trayectoria Concejal en Irun desde 2011, cargo que compatibilizó con empleos de guarda de seguridad y secretaria de administración

-Lo que quisiera es que se volviera a la cordura, lo que quisiera es que los partidos políticos volviéramos a trabajar en lo que los ciudadanos nos han encomendado, en mejorar su vida. No estamos para riñas personales. Estamos para llegar a acuerdos y que la ciudad siga adelante.

-Tras las elecciones el entendimiento entre partidos distintos se prevé imprescindible. ¿Hay alguno con el que no ven posible acordar para nombar alcalde o alcaldesa? ¿algún socio preferente?

-No tengo en mi cabeza sentarme con nadie a formalizar un acuerdo a partir de nuestro programa, que no está cerrado porque queremos que los ciudadanos puedan expresarnos lo que necesitan y nosotros ayudemos a que se hagan esas cosas. No vamos a negarnos a hablar con nadie porque todos los partidos que estén en el Ayuntamiento habrán recibido los votos de muchos irundarras. Se trata de las personas, no de lo que quieran los partidos y nuestra idea es poder acordar con todos los grupos que compartan esta idea.

-¿Cuál diría que ha sido la principal aportación que ha realizado en el Ayuntamiento en este mandato que ahora termina?

-No es tanto una cosa mía como de todo el grupo. El PP de Irun ha conseguido muchas grandes pequeñas cosas, un millón de euros en mejoras para la vida diaria de los ciudadanos. Estudios de reurbanización de callles, semáforos y pasos de peatones en lugares clave, elementos para facilitar el tráfico, nuevas aceras... Hasta un millón de euros, han sido muchísimas cosas que han mejorado el día a día de muchas personas.

-¿Qué querría ver en Irun en los próximos cuatro años?, ¿qué le gustaría que pasara, qué proyecto querría desarrollar?

-Lo que me gustaría es que resurgiera el comercio, que todas las tiendas volvieran a levantar la persiana cada mañana y que la hostelería de la ciudad volviera a subir. Me gustaría que en Irun hubiera trabajo para todos; que frente a la tasa del 11,6% de desempleo que tenemos ahora, no hubiera en la ciudad ni un solo parado. Me gustaría también que todos los iruneses tuvieran acceso a una vivienda y que además no se vieran ahogados para pagarla. En definitiva, y es el mensaje con que me presento a estas elecciones, lo que buscamos es el bienestar de todos los iruneses.