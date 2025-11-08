Mugi y Vía Irun lucen en el congreso europeo Metrex

En clave europea. El secretario de Estado de Transportes, José AntonioSantano expuso en Metrex los pasos dados desde España para cumplir con las políticas de movilidad sostenible que impulsa la UE.

Ficoba ha acogido esta semana, de la mano del departamento foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, la conferencia de otoño de Metrex, una red europea compuesta por medio centenar de áreas metropolitanas del viejo continente y que pone el foco en la movilidad y en la ordenación del territorio desde la perspectiva de las ciudades y sus entornos. Para este encuentro en Ficoba se han inscrito 90 personas de una treintena de áreas metropolitanas pertenecientes a trece países diferentes de la Unión Europea.

El congreso ha servido de marco de reflexión sobre diferentes procesos que se están dando en Europa. El presidente de la red, el polaco Jakub Mazur, primer teniente de alcalde de Wrocław, advirtió de los movimientos hacia la «centralización» de la gestión de la movilidad pública que se está apuntando en Europa y pidió a los miembros de la red tocar todas las puertas a su disposición para evitar ese escenario. «Las ciudades, las áreas metropolitanas, sabemos hacer ese trabajo, llevamos mucho tiempo haciéndolo».

Precisamente para compartir experiencias y conocimientos se desarrollan estos encuentro periódicos de la red. En este caso, con la Diputación Foral como anfitriona como anfitriona (Gipuzkoa y Euskadi son la única representación de España en esta red que incluye potentes capitales europeoas como Berlín, Oslo, Bucarest, Roma, Lisboa y hasta 50 áreas metropolitanas o regiones más) y Ficoba sede, los programas y acciones del territorio y de Irun tuvieron un gran protagonismo.

La diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, hizo una presentación del sistema Mugi como lo que es, «un modelo único en el mundo». Integra los servicios de ferroviarios de Cercanías y Topo, las líneas interurbanas (de competencia foral) y las urbanas de hasta seis municipios (cada una de su Ayuntamiento), «incluso el barco que une dos distritos de Pasaia a través del puerto», recordó.

Explicó a los socios europeos el sistema de bonificaciones progresivas, el precio idéntico para idéntico trayecto se use el modo que se use, los trasborodos gratuitos... e informó de los pasos que se están dando para mejorar: compatibilidad con las tarjetas análogas de Bizkaia y Araba y desarrollo de la Mugi virtual mediante teléfono móvil. «Estamos haciendo, precisamente en Irun, un proyecto piloto con esas canceladoras que también permiten el pago con tarjeta de crédito», contó Domínguez.

Tan especial es Mugi que cuando el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, hizo su intervención para la hablar de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que ha superado su primer paso por el Parlamento «y es casi un milagro» y se refirió a la voluntad del Gobierno de España de crear un 'billete único', ya avisó que «no será como Mugi. Ojalá pudiéramos copiar el modelo guipuzcoano». En lo que piensa el ministerio es en que «cada español, con la tarjeta de su ciudad o región, pueda usar cualquier medio de transporte en cualquier otro lugar del país».

El discurso de Santano tuvo guiños también, como no podía ser de otra manera, para su ciudad natal. La reconoció, lo había hecho Azahara Domínguez también, como «la primera ciudad vasca que ha conseguido electrificar todas sus líneas de autobús urbano», por lo que felicitó a la alcaldesa, Cristina Laborda. Ella se encontraba presente también porque además de participar en la bienvenida institucional que abrió el congreso, tuvo espacio propio en el programa para realizar una presentación del proyecto Vía Irun.

Como Metrex ya celebró una de sus conferencias en Irun en 2019, Laborda pudo decir que todo lo que en aquel momento eran ideas y dibujos, ya se ha empezado a concretar primero, con la construcción de la nueva estación, segundo, con la rehabilitación del edificio de la antigua Aduana. «Es un proyecto muy ambicioso y lo hemos hecho razonable desarrollándolo por fases».

Aunque destacó la importancia de los usos mixtos que albergará, centró el discurso en el valor de Via Irun como espacio para la actividad económica «con unas conexiones inmejorables: Cercanías, Topo, estación de Autobuses, a dos kilómetros del aeropuerto y en el eje de Alta Velocidad Lisboa París que la Unión europea identifica como estratégico». La alcaldesa señaló el futuro Distrito Urbano Innovador como clave en el futuro de la ciudad si bien recordó que «aunque en comparación con Gipuzkoa no lo parece, Irun es una de las ciudades de España más industrializadas».