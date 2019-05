El Movimiento de Pensionistas de Txingudi mostró ayer el Premio Estatal de Trabajo Social Pensionistas de Txingudi muestran el premio recibido. / F. DE LA HERA Es un reconocimiento a la Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa que en su itinerancia por el territorio ayer visitó Irun I.M. IRUN. Martes, 7 mayo 2019, 00:55

El Movimiento de Pensionistas de Txingudi celebró la habitual cita de los lunes a mediodía en la plaza de San Juan, una asamblea secundada nuevamente por muchísimos mayores de la ciudad.

Las distintas intervenciones sirvieron para recordar las reivindicaciones defendidas, haciendo énfasis en que «el factor de sostenibilidad», aquel que derivó en una subida anual del 0,25% y provocó que los pensionistas se echaran a las calles, «aún no está superado. Si no seguimos peleando volverá en unos años», ya que no está derogado sino temporalmente congelado.

Por esa y otras razones los intervinientes invitaron a mantener activas las movilizaciones y llamaron a participar en la manifestación que este sábado, día 11 de mayo, tendrá lugar en San Sebastián. «Los de Irun y Hondarribia nos reuniremos en el quiosco del boulevard media hora antes», recordaron

Premio compartido

Durante la concentración se exhibió ayer el Premio Estatal de Trabajo Social 2019 en la modalidad de Entidades sociales, que ha recibido la Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa. La representación física de este reconocimiento está recorriendo ahora los distintos municipios guipuzcoanos y ayer estuvo presente en Irun.