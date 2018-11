Mònica Borrell (Pdta. del jurado Ficab y directora del Museo Nacional de Arqueología de Tarragona): «Para buscar algo sobre documentales arqueológicos, ahora pones Ficab en Google» Ficab. Mònica Borrell ha estado esta semana en Irun. / F. DE LA HERA IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:25

El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa ha vuelto a buscar para presidir el jurado de este año a una persona de relevante cargo en el mundo de los museos. Mònica Borrell, licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, lleva 25 años trabajando en museos, tanto en comunicación y difusión como, posteriormente, en su dirección; primero en el Museo de Gavá, hoy en día en el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona, donde llegó hace año y medio.

- Ahora mismo tienen allí un ambicioso proyecto entre manos.

- Estaba aprobado para cuando yo llegue. Se trata de una renovación del edificio en el que está el museo. En principio se trataba de adaptarlo en temas de climatización, conservación preventiva... Pero ya que había que vaciarlo, se entendió que era el momento de renovar la museización. Lo que sí me tocó nada más llegar fue afrontar el traslado

- ¿Complicado?

- Sí. Movemos una colección de grandes estatuas y sarcófagos, pero también muchísimas piezas pequeñas. Hubo que preparar una muestra de sintésis porque esto, entre que terminamos la mudanza, se licitan los contratos, se ejecutan las obras, se completa la nueva museización y se reabre, va para cuatro años o más. Eso sí, al abrir, fruto del acuerdo entre instituciones, se ofrecerá ya visita unificada al circo, a la torre del Pretorio y al museo, tres elementos clave y que están uno al lado del otro

- ¿Qué siginifica para Tarragona su patrimonio romano?

- Te diría que igual que Irun no se entiende sin su río y su frontera, Tarragona no se entiende sin su pasado romano, que se conserva integrado en la ciudad. Eso le valió la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

- Aquí tenemos un festival romano, Dies Oiassonis, que se mira en el espejo de Tarraco Viva.

- Tarraco Viva fue, precisamente, una iniciativa dentro de la campaña para conseguir ese reconocimiento de la Unesco. El Ayuntamiento lo puso en marcha en 1999 y se ha convertido en uno de los elementos característicos de la ciudad. Durante 15 días, Tarragona vive romano. Te encuentras romanos en las calles, en los equipamientos, en los parques.

- ¿Lo considera una iniciativa cultural o turística?

- Cuando estaba fuera lo veía quizá como algo más enfocado a lo turístico, aunque con rigor; ahora me doy cuenta de que también es muy cultural. Los fines de semana la programación se hace para atraer gente y vienen visitantes de todas partes, pero entre semana propone conferencias, lecturas, recreaciones más históricas...

- Y documentales, todos ellos del Ficab y con el sello del festival.

- Es que el Ficab es la referencia. Cuando en nuestro sector alguien quiere buscar algo relacionado con cine arqueológico no entra a Google y pone «documental sobre...», va y pone en Google «Ficab documental sobre...». Eso si no llama directamente al Museo Oiasso.

- Este año le ha tocado vivirlo desde dentro. ¿Qué impresión se lleva?

- Desde fuera picoteaba cosas muy concretas. Este año, al ver todos los documentales de la Sección Oficial (y alguno más que me ha picado), me he dado cuenta de que el Ficab te da el pulso de la producción audiovisual sobre arqueología: por dónde van los nuevos lenguajes, las tecnologías, qué recursos se utilizan... Pero, además, trae novedades en cuanto a teorías y yacimientos que no conocía. Es una puesta al día en esos dos sentidos y es muy interesante. Eso sí, me ha dado envidia cómo lo tienen montado los franceses, su nivel de producción.

- Lo hemos mirado con envidia durante 17 ediciones y aunque lo seguimos haciendo, este año, por primera vez, ha habido más películas españolas que francesas.

- Pues enhorabuena al sector. Creo que la arqueología es muy adecuada para el formato audiovisual, es aventura y tiene narrativa. Espero que los canales de televisión en España se vuelquen un poco más, porque las investigaciones se hacen cada vez con más tecnología, como escáneres 3D para la documentación y otras herramientas digitales y audiovisuales.

- ¿Haría alguna recomendación para que el Ficab mejore?

- Sinceramente, lo que hace es espectacular. Me llamó la atención ver la cantidad de gente que va a las proyecciones y me impresionó ver esos documentales en pantalla grande, evidenciando lo buenos que son técnicamente. El Ficab es una referencia en España y en Europa y va por el camino de serlo en otros contienentes. Más que hacer una recomendación, prefiero trasladar una felicitación.