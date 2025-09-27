El momento de la aceptación, clave en el desarrollo del proyecto

IrunEl momento de la aceptación, clave en el desarrollo del proyecto
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:20
En el desarrollo del proyecto, Miren González recibió en su taller Marte Sorkutza Laborategia a un grupo de personas «que están pasando por el proceso de un cáncer. Estaba nerviosa, porque no sabía si entenderían lo que estaba haciendo, si les iba a parecer bien. Hablamos, les conté... No sabía si me aceptarían y lo hicieron y eso fue clave porque en todo momento he querido ser respetuosa y que esas personas se lo tomaran en positivo e hiciéramos juntos un taller me indicó que ellos consideraban que lo estaba siendo».
