Mil historias al alcance de la mano y de viva voz

Joana Ochoteco Irun Miércoles, 23 de abril 2025, 21:05 | Actualizado 21:34h.

Con la de este miércoles, son veinticinco las ocasiones en que la biblioteca municipal ha invocado al ingenioso hidalgo creado por Miguel de Cervantes con esas universales primeras líneas que hablan de «un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...». En el XXV aniversario del acto, no obstante, sí hubo lugar para el recuerdo: quienes se acercaron al CBA eran recibidos por unos vinilos creados por el personal de la biblioteca que, colocados en el óvalo desde el que se accede al espacio cultural, mostraban imágenes de esas veinticinco ediciones.

El bibliotecario, Iñaki Ceberio, también recordaba ese 23 de abril de 2001, cuando «iniciamos este reto. Estuvimos hasta las dos de la madrugada y leímos la primera parte». Al final de ese maratón literario «quedábamos el entonces delegado de Cultura, Fernando San Martín; una usuaria, Cristina Soto, y servidor». En esa primera edición, a la lectura de El Quijote le acompañó, en euskera, la de 'Obabakoak', de Bernardo Atxaga. «Lo leímos entero, gracias a la colaboración de un grupo de amigos que estuvieron leyendo muchos capítulos de esa obra». Un cuarto de siglo después, «continuamos en la dinámica». En esta edición, el compañero euskaldun de El Quijote fue 'Mundua pitzatua dago baina hantxe gabiltza oinez', de Harkaitz Cano, El propio autor y la alcaldesa, Cristina Laborda, dieron inicio a la lectura de este libro, y a continuación, pasaron a la sala adyacente para hacer lo propio con la obra de Cervantes.

Los libros más demandados

«El 23 de abril es un día especial; hoy, más que nunca», aseguraba la alcaldesa en la Feria del Libro de la plaza del Ensanche, en referencia a los muchos niños, niñas y adolescentes que, aprovechando las vacaciones escolares, se acercaron junto a sus familias a la cita. «La cultura es un elemento de cohesión, identidad, unión y un vehículo para trasladar valores a los más jóvenes». Cristina Laborda hizo referencia a unas palabras del recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, quien afirmó que «el hecho más revolucionario y que más puertas le había abierto fue aprender a leer, ser lector. Eso te permite viajar al pasado, al futuro y vivir distintas vidas. Eso es lo que pretendemos trasladar hoy aquí, las infinitas posibilidades que da la literatura», subrayó la alcaldesa.

Allí, en los stands que bajo la carpa instalaron Elkar y Tinta Cómics había libros para todos los gustos y títulos muy demandados: para mediodía ya no quedaba ni un ejemplar de 'Historias de Gaza', de Mikel Ayestaran, «ni aquí, ni en la tienda. Es el que más rápido se ha vendido», indicaba Jone Gaztañaga, al frente del stand de Elkar. Otro libro que suscitó gran interés «es el último de Javier Cercas», 'El loco de Dios en el fin del mundo', en el que retrata cómo es el Vaticano y la figura del Papa Francisco, fallecido el lunes. Entre las novelas policíacas y de misterio, triunfaron 'Jotadé' de Santiago Díaz y 'Tras la puerta', de Freida McFadden. Autores como María Dueñas o Joël Dicker «se venden solos», y en euskera, muchos optaron por 'Hetero', de Uxue Alberdi.

Al frente del stand de Tinta Cómics, por duodécimo año, se encontraba Miren Itsaso Martín: «he traído cómic para niños y jóvenes, y novela gráfica para los adultos». No faltaban mangas y cómics de superhéroes, «pero no me he querido centrar sólo en eso. He traído cosas diferentes, que me han solido demandar en otras ediciones de la feria» y que permiten acercar la oferta de Tinta Cómics a quienes no son clientes habituales de este establecimiento de la calle José Eguino.

El programa de actividades que se celebró bajo la carpa de la plaza del Ensanche contribuyó a amplificar las mil historias del día del libro de Irun: María José Noain presentó su 'Las mujeres en la historia del arte', Nerea Kortabitarte hizo lo propio con su poemario 'Merezco una primavera' y Ainhoa Urien Telletxe llevó a la feria 'Ehun zaldi trostan'. También estuvo la joven revelación de la temporada literaria irunesa, Alicia Alonso, presentando el primer volumen de la saga 'Guardianes de Eilën' arropada por familia, amigos y fans. No faltó el stand de la asociación Oskarbi, con autores locales como protagonistas. Bitamine, que ha iniciado una andadura como editorial, mostró sus primeras publicaciones. Raquel Meyers y Arkaitz Saiz, ganadores de la beca Ribera, presentaron su proyecto 'Relatos del nuevo hogar'. Un taller familiar de creación de libros personalizados y una sesión de cuentacuentos redondearon una jornada dedicada a la literatura en todos sus formatos y colores.

