Micro abierto para el talento musical joven

Iñigo Morondo Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Del alumnado en Irun de LEINN, el grado de emprendizaje e innovación de Mondragon Unibertsitatea, han salido muchas empresas que le han aportado cosas bien distintas a la ciudad, desde actividades infantiles en euskera hasta grafittis para decorar las persianas de los comercios. La última aportación viene de la mano de Mawete Barros, Amets Vázquez, Alex Sanse y Amets Lanchas y su promotora de eventos para el impulso del talento joven en el espectro del hip hop, aunque abarcando también rap, trap, incluso reguetón.

La empresa se llama HSTLR Records y se pronuncia 'jasler', del inglés 'hustler' (buscavidas), al que estos jóvenes quitaron las vocales «en una decisión que nos ha generado dudas desde el principio, pero lo que sí vemos es que una vez que la gente nos conoce ya no tiene problemas para identificarnos ni pronunciar el nombre», explican.

El proyecto arrancó con su primer evento en marzo de 2024 y este viernes, en la Sala Tunk! organizan el décimo, «con 'sold out' desde ya unos cuantos días», comentan.

«Xiyo y Fernándezz son tendencia en España. El viernes estarán en Irun porque lo cerramos antes de que pegaran el boom»

El concierto múltiple en el local irundarra, pese a ser el número 10, luce el 07 en la numeración que otorgan en HSTLR a sus fiestas de música en directo. «Hicimos una primera temporada con tres y luego una segunda en la que cambiamos muchas cosas de la imagen, de la comunicación, incluso de la forma de confeccionar el cartel de artistas». La idea inicial de ofrecer al talento emergente oportunidades para poder actuar y darse a conocer sigue en la base «pero con la segunda temporada incorporamos un cabeza de cartel, figuras más consolidadas que hicieran de gancho para atraer más público».

Bajo ese modelo contactaron hace ya unos meses con Xiyo y Fernándezz. «Los veníamos siguiendo como dos chavales que veíamos que tenían una buena proyección. Cuando cerramos su contratación, ya tenían cierto reconocimiento, pero es que justo después pegaron un boom. Lo suyo ha sido algo exagerado. En dos meses se han vuelto tendencia en España, han ganado millones de oyentes. Veíamos que tenían ese potencial, pero es que ha sido de golpe».

Con ellos al frente del elenco, la venta de entradas ha sido un éxito y también va a repercutir en el impacto de la cita para los artistas emergentes que completan el cartel Hodi MG, Kyubid, Monalisa, Jhota y DJ Mawu.

«Hodi MG es un joven de Beasain que va a tener su primer bolo, la mayor oportunidad que ha tenido hasta ahora y lo va a hacer bien porque la verdad es que la música que hace está muy bien». Kyubid tiene «18 años. Es de Andoain y es el tercer evento al que lo llevamos, en este caso porque su estilo musical y su nuevo álbum encajan bien con Xiyo y Fernándezz. Es una oportunidad súper buena para él, pero también para nosotros para dar coherencia».

En esa línea de darle a todo un sentido se entienden los otros tres artistas también. DJ Mawu es uno de los integrantes de HSTLR que normalmente, como CSK, pincha música más electrónica «pero aquí viene a pinchar música urbana y poner el fin de fiesta por todo lo alto».

Los otros dos, Jhota y Monalisa, ganaron un concurso en redes que organizó HSTLR para que la gente decidiera dos de los artistas que telonearían a Xiyo y Fernándezz. Esos 'likes' premiaron a Jhota, «un chico de Iruña que lleva un estilo que encaja súper bien», y Monalisa, que viene desde Barcelona. «Está empezando, tiene media docena de temas publicados, pero está pegando».

Mucho camino por andar

HSTLR Records nació porque sus cuatro fundadores «apasionados de la música y del arte en distintas disciplinas», apreciaron «la problemática de que los nuevos talentos, los artistas emergentes, no tenían ni los recursos ni las oportunidades como para poder crecer. No había, por ejemplo, promotoras de eventos que tomaran en cuenta a los emergentes. Había conciertos de gente emergente, en gaztetxes, en algunas fiestas de los pueblos, pero cosas puntuales, sin continuidad, ni perspectiva. Quisimos darle solución».

A sus eventos suman otro tipo de propuestas como los 'pop-ups', «eventos que mayormente hemos hecho en skateparks y que son gratuitos. En ellos tocamos las cuatro ramas del hip hop: MC (la voz), DJ (la música), Break Dance (el baile) y la cultura urbana (skate, grafittis, etcétera)».

Con estas propuestas y la oferta de música en directo valoran que el resultado está siendo bueno «en número, en valoración de artistas y público, en impacto... Pero de momento esto sólo es sostenible porque estamos en la universidad, así que hemos empezado a desarrollar ya una nueva fase para hacer el proyecto sostenible. La visión que tenemos es que sea un proyecto a largo plazo y diversificar oportunidades y recursos organizando festivales anuales, montando un sello discográfico, lanzando nuestra radio y algunas otras cosas más».