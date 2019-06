«Nos lo hemos merecido» Orbegozo, aupado por Etxabeguren, celebra el segundo tanto conseguido el domingo en el Stadium Gal. / F. DE LA HERA El Real Unión venció 2-0 al Jumilla y seguirá un año más en Segunda B | «Después de tantas semanas de sufrimiento, cuesta un poco asimilar la permanencia», reconoce Iñaki Urkizu E.P. IRUN. Martes, 4 junio 2019, 00:21

La sombra del descenso a Tercera se ha desvanecido por fin. El Real Unión volverá a militar el año que viene en Segunda B tras solventar la eliminatoria ante el Jumilla. Han sido dos encuentros en los que Alberto Iturralde, salvo el cambio obligado de Ceberio por lesión, ha apostado por el mismo once. Uno de los fijos ha sido Iñaki Urkizu, un valor seguro a la hora de tener que jugarse las habichuelas por su polivalencia, entrega y sacrificio. Con contrato en vigor, es de suponer que el año que viene cumpla su sexta temporada en Irun, donde afirma sentirse «como en casa».

Después de tantas semanas de sufrimiento, el de Berastegi explica que «cuesta hasta creérselo, todavía estoy asimilándolo pero estoy muy contento». Urkizu considera que «hemos merecido la permanencia. Creo que el domingo estuvimos bien colocados y hemos competido mejor los dos partidos».

El jugador txuribeltz actuó en una posición, la de mediocentro, a la que no está muy acostumbrado pero cumplió con nota. «Acabé reventado. Sabía que era un partido importante y tenía muchas ganar de jugarlo. No es mi posición habitual y quizás corra de más porque quiero llegar a todos los balones pero me gusta porque puedo llegar al área. Alrededor del minuto 60 ya empecé a notar la fatiga y sentí un pinchazo así que el cambio llegó en buen momento».

Grupo unido

El Real Unión cierra el curso con un aprobado raspado. Es momento de reflexionar para no volver a cometer los mismos errores. «Empezamos la temporada jugando bien pero encadenamos muchos empates seguidos, entramos en una fase en la que no ganábamos partidos y perdimos la confianza».

En ese sentido, el jugador txuribeltz añade que «pensábamos que íbamos a estar más arriba. Eso también nos ha afectado pero acabamos cambiando el chip y hemos finalizado la temporada ganando muchos partidos».

Su entrenador, Alberto Iturralde, sale reforzado después de haber conseguido la permanencia. Urkizu considera que «cambió un poco el estilo, quizás más defensivo. Encajábamos muchos goles y le dio importancia a mantener la portería a cero».

El técnico de Astigarraga sustituyó a Juan Domínguez tras la derrota en casa ante el Izarra por 0-4. «Ese fue el momento más duro de la temporada, la destitución de Juan. Podíamos haber escapado de los puestos de peligro ese día y fue un palo grande. Desde entonces la situación ha sido difícil pero hemos sido un grupo unido».

Por suerte nadie tendrá que seguir imaginando qué hubiese pasado de haber descendido a Tercera, una categoría que Urkizu conoce tras su paso por Gernika y Beasain. «Para un club histórico como el Real Unión hubiese sido un golpe muy duro. Cambia mucho en aspectos de profesionalidad», asegura.

Algo de tiempo ha tenido el defensor para pensar en el próximo curso. «El domingo se vio que tenemos afición. Será difícil, pero hay que conseguir que muchos de los que acudieron vengan el año que viene. Tendremos que poner de nuestra parte porque para nosotros es casi una obligación estar más arriba en la clasificación».