La presentación del Memorial Azkue se ha celebrado este jueves junto a la iglesia del Juncal.

El Memorial Azkue visitará Irun el sábado de la próxima semana

El ciclo de conciertos arranca este fin de semana en Errenteria y Oiartzun

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La XII edición del ciclo de conciertos del Memorial José Manuel Azkue, organizado por la asociación Oiartzungo Organozaleak en colaboración con el Ayuntamiento de Irun, ... arranca este fin de semana con sendas citas, el sábado y el domingo, en Errenteria y Oiartzun. El ciclo llegará a Irun el sábado de la semana que viene, día 15, tras una segunda parada el jueves día 13 en Oiartzun. José Manuel Azkue tenía especial relación con los órganos de Irun, Errenteria, Hondarribia y Donostia, además de con el de su Oiartzun natal. El Memorial Azkue promovido en su homenaje se ha convertido, en la actualidad, en el ciclo de órgano de otoño de Oarso-Bidasoa.

