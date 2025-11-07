El Memorial Azkue recalará en el Juncal el sábado que viene

Joana Ochoteco Irun Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La XII edición del ciclo de conciertos del Memorial José Manuel Azkue, organizado por la asociación Oiartzungo Organozaleak en colaboración con el Ayuntamiento de Irun, arranca este fin de semana con sendas citas, el sábado y el domingo, en Errenteria y Oiartzun. El ciclo llegará a Irun el sábado de la semana que viene, día 15, tras una segunda parada el jueves día 13 en Oiartzun.

José Manuel Azkue tenía especial relación con los órganos de Irun, Errenteria, Hondarribia y Donostia, además de con el de su Oiartzun natal. El Memorial Azkue busca poner en valor el legado del músico, pero también del instrumento: «el órgano es cultura y es patrimonio que debemos cuidar y seguir impulsando», afirmó en euskera la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, en la presentación del ciclo.

Acompañada por Olaia Lasa, concejala del Ayuntamiento de Oiartzun; Joseba Zabaleta y Antton Mendizabal, de Oiartzungo Organozaleak; el director del Coro Ametsa, Fernando Etxepare y el músico Ignacio Arakistain, que protagonizará la primera cita del Memorial, Alzaga quiso poner en valor la suma de colaboraciones que hace posible este ciclo, y expresó un agradecimiento especial a Oiartzungo Organozaleak. Joseba Zabaleta corroboró la importancia de la colaboración entre la entidad y el Ayuntamiento de Irun en la organización de una propuesta cultural que aspira a atraer a nuevos públicos, además de a quienes ya son aficionados al órgano.

Las citas de la XII edición

La primera cita será este sábado a las 19.00 en el Convento de San Agustín de Errenteria, con la participación de la Joven Orquesta de Cuerda de Pamplona e Ignacio Arakistain al órgano. Este último explicó que, pese a su juventud, José Manuel Azkue ha sido un referente del que siempre ha escuchado hablar a sus profesores: «fue uno de los músicos más importantes de Euskal Herria y es un placer poder participar en el ciclo que lleva su nombre», expresó en euskera. En esta primera cita, interpretarán el concierto para órgano y timbal del compositor francés Francis Poulenc.

Arakistain participará también en la segunda cita del Memorial Azkue, prevista para el domingo, día 9, a las 19.00 en la parroquia de San Esteban de Oiartzun. En esta ocasión lo hará frente al piano, mientras que Oskar Rodríguez interpretará el harmonium y Garazi Navas, el acordeón: interpretarán un repertorio variado que incluye piezas de Camille Saint-Saëns o Ígor Stravinski.

También en Oiartzun, pero el jueves día 13 y en el Auditorio Landetxe, Oskar Rodríguez volverá a interpretar el harmonium en una sesión de cine con música en directo en la que se proyectará la película 'Hot water', un clásico del cine mudo dirigido por Harold Lloyd.

El ciclo de conciertos culminará con la cita en Irun, el sábado día 15 a las 20.00 en la iglesia del Juncal: será Oskar Rodríguez quien se sentará frente del órgano de la parroquia, con los cantores del coro Ametsa, dirigidos por Fernando Etxepare, poniendo voz al concierto. «Interpretaremos un programa romántico, con música alemana, inglesa y francesa», adelantó Etxepare.

Olaia Lasa ha subrayado el interés de este amplio programa y ha animado a la ciudadanía a asistir a los conciertos. Todos ellos son con entrada gratuita.