La memoria dibujada de los vehículos que recorrieron Irun

El Espacio Palmera Montero acoge en su hall hasta el próximo día 16 una exposición muy arraigada en el pasado reciente de la ciudad. Camiones y autobuses que han sido icónicos elementos del paisaje urbano irundarra (el camión de los bomberos municipales, el de reparto de Zamora, las camioneta de Elgorriaga y Recondo y tantos otros más) han resucitado en papel a través de la mano y los lápices de Antton Anuncibay.

Su pasión por el dibujo permaneció en las carpetas de su casa hasta que, durante el confinamiento al que obligó la pandemia del Covid, mostró algunos ejemplos en Facebook, concretamente con la temática de los vehículos que durante el siglo XX los irundarras habíamos visto en nuestras calles. «Me gustan mucho los coches, camiones, autobuses... y durante una semana, colgué un dibujo cada día de vehículos relacionados con Irun. Fue una sorpresa lo bien que los recibió la gente, pero sobre todo fue una sorpresa el feedback, la cantidad de información que me empezó a llegar»: recuerdos de otros vehículos, fotografías, detalles como las matrículas o pegatinas que llevaban algunos... Historias escondidas bajo aquellas carrocerías. «Fue algo increíble», recuerda el artista, que se animó a ampliar esa colección.

El Archivo Municipal, el CBA y, por supuesto, internet le ayudaron también a ampliar la base documental, «sobre todo la Fototeca digital del Archivo. Es una mina. Donde menos te lo esperas, además. La antigua grúa de Renault que está en la exposición la pude sacar a partir de dos fotografías de Matías Guilló que, en realidad, son dos vistas de la avenida de Navarra. La grúa estaba aparcada y en una se ve por delante y en la otra por detrás».

La buena respuesta a sus dibujos cuando durante la pandemia los mostró en redes, le animó a comenzar a exponer

La exposición presencial en Palmera Montero está gustando mucho a quienes la visitan porque agita la memoria irunesa del corto plazo. Al autor le está sirviendo, además, para alimentar tanto su archivo fotográfico como su documentación contextual. «Me está contactando mucha gente, sobre todo personas mayores que igual no manejan redes sociales y que a raíz de la exposición física me han empezado a mandar información y fotografías».

Anuncibay había empezado a preparar esta muestra pensando en exponerla en las instalaciones de Bidassoa Basque Brewery en Belaskoenea, donde ya enseñó sus dibujos en otra ocasión, «pero se trasladaron a Donostia. Me ofrecieron hacer la expo allí, pero al ser algo tan vinculado a Irun no le vi sentido».

Fue a través de la asociación UKKE (Unibertso Kreatibo Kultur Elkartea) como le llegó la oportunidad de hacerlo en Palmera Montero. «Estoy contentísimo. Sólo lamento que viendo el juego que da el hall, podía haber llevado más que los 25 dibujos que he puesto». Por falta de material no fue, desde luego, porque su colección de obras con esta temática supera el centanr «y cosas muy especiales como un camión de Decoexa, uno de vinos Arzac, otro de Unialco... las dejé fuera de la selección final con mucha pena».

Haciendo camino

Entre aquella primera muestra de sus dibujos en pandemia y esta exposición en Palmera Montero, Anuncibay ha ido dando pasos firmes. «A través de Eskuzlan, asociación local de artesanía, tuve la oportunidad de participar en algunos mercadillos y fue una sorpresa muy agradable vender alguno dibujos. También he estado en el Mercado de Navidad del Ensanche un par de años y también me fue súper bien. Yo que venía de tener mis dibujos en carpetas en mi trastero durante un montón de años, enseñarlos y que a la gente le gusten y que los quiera comprar, la verdad es que me hizo una ilusión enorme».

Anuncibay asegura que está especialmente agradecido por la respuesta ante sus obras, «pero sobre todo pòr la implicación de tanta gente que me ha aportado y me sigue aportando fotos e información que para mí es valiosísima».