La Media Maratón devuelve a la comarca 3,7 euros por cada euro invertido

Aunque era una sensación compartida por organizadores, participantes y público en general, un estudio elaborado por Bidasoa Atletiko Taldea, en colaboración con el Grupo de Investigación Economía del Deporte de la Universidad de Córdoba, ha venido a confirmar que más allá del prestigio que le otorga a la comarca la celebración de la Media Maratón del Bidasoa por su vertiente deportiva, su impacto económico es, asimismo, muy significativo. En base a los datos recopilados, el estudio concluye que por cada euro invertido en la prueba retornan 3,7 euros a la comarca. En cantidades brutas, el impacto económico directo es 18,82 veces superior a la financiación recibida por instituciones públicas.

El estudio, coordinado por el profesor José Enrique Ramos, de la Universidad de Córdoba, está basado en las 284 respuestas recogidas a través de un cuestionario online distribuido por el club entre los corredores los días posteriores a la prueba celebrada el 23 de febrero. Los resultados estiman que el evento generó un impacto económico total para la comarca superior a 211.000 euros, de los cuales alrededor de 143.000 euros corresponderían a impacto directo y alrededor de 68.000 euros a impacto indirecto.

Por partidas, el impacto directo se divide en consumo en bares y restauración por 64.465,77 euros, compras en tiendas y supermercados por 28.010,96 euros, actividades de ocio por 22.002,98 euros, gastos extra por 15.117,54 euros y gastos de alojamiento por 13.426,15 euros. De esta manera, el impacto económico directo sería 18,82 veces superior a la financiación de instituciones públicas.

Esta cifra es el resultado agregado del gasto declarado por los participantes que no residen ni en Irun ni en Hondarribia. De los 1.496 corredores que participaron en la prueba, 903 (el 60%) son personas que habitualmente no residen en la comarca y que en muchos casos llegaron acompañados. El estudio analiza el comportamiento turístico de dos perfiles de participantes de fuera de la comarca: los que no pernoctaron o excursionistas deportivos (81,55%) y los que sí pernoctaron o turistas deportivos (18,45%).

Por capítulos, los excursionistas deportivos vienen acompañados, en promedio, de 0,69 personas, y realizaron un gasto por persona y día de 38,14 euros en bares y restaurantes, actividades de ocio, y en tiendas y supermercados, que asciende a 64,45 euros al considerar a los acompañantes. Los turistas deportivos, en cambio, llegaron acompañados de una media de 1,52 personas y realizaron un gasto superior al de los excursionistas en cada uno de los capítulos. Así, por persona y día, se les estima un gasto de 71,78 euros.

A estos capítulos hay que añadir los gastos en alojamiento, capítulo no imputable a los excursionistas. El estudio recoge que 2 de cada 3 turistas deportivos de la Media Maratón se alojaron en el domicilio particular de amigos o familiares. Cada turista deportivo gastó en promedio 76,99 euros por persona y día, cifra que asciende a 572,37 euros considerando a sus acompañantes y el tiempo de estancia en la comarca gracias a su participación en la prueba.

Visitas y pernoctaciones

Los resultados del estudio remarcan la importancia de transformar las visitas de los participantes en pernoctaciones, no sólo por el retorno económico de la inversión en la prueba, sino porque el tiempo es una variable fundamental que condiciona la experiencia del participante. Así, el profesor José Enrique Ramos explica que «los eventos deportivos son una oportunidad excepcional para conectar al turista con la cultura y el territorio de la comunidad anfitriona, que actúa como destino turístico. De hecho, en el estudio hemos detectado que las tres actividades más realizadas estos días por los corredores de fuera de la zona fueron disfrutar de la gastronomía local en restaurantes de cocina tradicional, pasar tiempo en contacto con la naturaleza y visitar el patrimonio monumental».

En total, entre corredores y acompañantes, llegaron 1.665 personas, procedentes principalmente de otros puntos de Gipuzkoa y País Vasco, pero también de Castilla y León, Madrid, La Rioja, Aragón, Cataluña, Asturias, Cantabria, Valencia, Andalucía o Galicia, así como de Francia (no sólo Aquitania) y Alemania.