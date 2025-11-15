Máximo ahorro energético en la ciudad, fachada a fachada

Iñigo Morondo Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Hace algo más de diez años el Gobierno Vasco tomó una decisión que iba a afectar de manera espectacular tanto al aspecto de las ciudades como al ahorro energético en las mismas. Y desde luego al bolsillo de los ciudadanos. En 2012, se aprobó la obligatoriedad de que los edificios residenciales de más de 50 años pasaran una ITE (Inspección Técnica de la Edificación), un análisis que determinara los problemas de los que adolecía el inmueble y las soluciones que debían aplicársele.

El decreto se aprobó entonces, pero fue a partir de 2017 cuando se acabaron las bromas y la exigencia se convirtió en real para mediados del año siguiente. Tras la realización de las primeras ITEs los problemas en las fachadas y en las cubiertas fueron una constante en un buen número de los edificios y los modernos sistemas de aislamiento la solución para la mayoría de los casos. SATE y fachada ventilada se convirtieron, en cuestión de pocos años, en palabras que pasaron de los estudios de arquitectura a las sobremesas de las comidas porque, quien más quien menos, ha visto directa o indirectamente (padres, hermanos o amigos) cómo esos conceptos han protagonizado presupuestos que se miden en centenares de miles de euros.

se ha reducido en 15 años, en el periodo 2007-2023 (la mayor parte del ahorro a partir de 2018), el gasto energético en los hogares de la ciudad ha pesar de que han crecido tanto la población (de 61 014 a 63.571) como el número de viviendas (de 26.177 a 28.278)

125% ha crecido la producción de energías renovables en la ciudad, es decir, se ha más que duplicado, desde los 3,7 millones de kWh de 2007 hasta los más de 8,3 millones que se llegaron a generar en 2023 a partir de fuentes renovables

se ha reducido el consumo de gasolina y gasoil en el transporte local desde 2007 hasta 2023 El gran cambio se produjo en 2020 (hasta entonces la reducción había sido residual), pero en los siguientes ejercicios se ha logrado que no vuelva a las cifras prepandemia.

Con un enorme coste sufragado en dolorosas derramas, las ciudades se empezaron a llenar de andamios que cubrían las fachadas de sus edificios más veteranos. Quizá sin la intensidad de la primera oleada, pero el escenario no ha cambiado, siguen sucediéndose las obras para adaptar las construcciones de hace más de medio siglo a estándares de confort y eficiencia contemporáneos.

Salto cualitativo

Quienes han vivido la experiencia del paso del viejo al nuevo modelo reconocen la mejora: confort térmico, menos humedad, menos ruido ambiental dentro de casa y muy sensible reducción del consumo en calefacción.

El último informe de evaluación correspondiente al segundo Plan de Acción sobre el Clima y la Energía Sostenible (PACES) elaborado por una auditoría externa para el Ayuntamiento de Irun estimó que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la ciudad han disminuido un 45% en los últimos 15 años (la referencia del PACES es el año 2007 y los datos sobre los que se han elaborado los cálculos más recientes corresponden a 2023).

En esas estimaciones hay una infinidad de factores que se tienen en cuenta, desde las variaciones en el mix eléctrico, donde las renovables ganan peso a cada año, hasta los cálculos de secuestro de carbono mediante el desarrollo de proyectos de recuperación de bosque autóctono como los que han desarrollado en la ciudad, de manera conjunta, el Ayuntamiento y la Fundación Naturklima.

Pero el propio informe que maneja el Ayuntamiento refleja un espectacular descenso en los consumos energéticos derivados, íntegramente, de los esfuerzos de la iniciativa privada. Si bien es cierto que las instituciones han apoyado la transformación (el Ayuntamiento tiene líneas para subvencionar cambios de ventanas y renovaciones de fachadas; el Gobierno Vasco, gracias a fondos europeos, ha aprobado importantes ayudas en los últimos años, incluso hay bonificaciones fiscales asociadas), ha sido la ciudadanía la que con sus decisiones ha provocado el cambio.

El SATE y las fachadas ventiladas, la renovación de ventanas y puertas balconeras, las nuevas cubiertas con distintos formatos de aislamiento, las bombillas LED, los electrodomésticos de categoría energética A con los pluses que sean, calderas y termos mucho más eficientes... Cada decisión de cada irundarra ha servido para marcar una clara pauta descendente en los consumos energéticos. Su impacto no sólo tiene que ver con las estadísticas de lo que desde la ciudad provocamos que vaya a la atmósfera en forma de CO2 equivalente, también con un ahorro directo en los bolsillos de quienes hacen la apuesta.

El consumo anual de gas natural en los hogares irundarras ha pasado de 107.522.784 kWh en 2007 a 68.080.939 kWh en 2023. Son muchas horas de calefacción y litros de agua caliente menos a pesar de que en ese periodo el número de viviendas ha crecido de 26.177 a 28.278; a pesar de que al cierre de 2007 éramos 61.014 irundarras censados y al acabar 2023, 63.571.

Y si las casas en Irun han aprendido a ahorrar en gas, también lo han hecho con la electricidad, sea por la sensibilización, por la renovación hacia electrodomésticos más eficientes, por la proliferación de las bombillas de bajo consumo o por los nuevos termos de agua caliente, el caso es que, según recogen los datos recopilados para el informe del PACES, en los hogares de Irun el consumo eléctrico ha bajado un 22%, de un total de 85.718.564 kWh anuales en 2007 a 66.818.549 kWh anuales en 2023.

Aunque en términos generales el impacto de las soluciones que ha ido adoptando la ciudadanía en el interior de sus viviendas está teniendo un impacto masivo, hay sectores en los que los ahorros no se están produciendo al mismo ritmo o no con la intensidad deseada. Los locales comerciales son un buen ejemplo ya que en el mismo periodo en el que las casas han desplomado su gasto en gas, GLP y gasoil (ésta última prácticamente ha desaparecido reduciéndose a menos de un 10% del consumo que había en 2007, cuando ya era la opción minoritaria con diferencia), el sector servicios se ha mantenido casi podría decirse que estancado. De 36,4 millones de kWh anuales ha pasado a 35,7 millones de kWh. En la electricidad sí se ve un descenso del 15%, que sí bien tiene ya otra consideración aún está lejos de los ahorros que se están produciendo en el sector residencial.