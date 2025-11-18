El plazo de matriculación para el Euskaltegi Municipal se abrirá el 24 de noviembre Se ofertarán los cursos intensivos de enero a marzo y se ofrecerá la posibilidad de incorporarse a los que empezaron en octubre, para los que hay algunas plazas libres

El próximo lunes 24 de noviembre se abrirá el plazo de matriculación en el Euskaltegi Municipal de Irun para los cursos intensivos de enero a marzo y también se ofrecerá la posibilidad de incorporarse a los grupos que empezaron en octubre y se desarrollarán hasta junio, para los que quedan algunas plazas. Los interesados podrán formalizar su matrícula hasta el 4 de diciembre telemáticamente utilizando la sede electrónica de la web municipal o en los terminales de autoservicio ubicados en diferentes puntos de la ciudad, siendo necesario contar con algún sistema de firma electrónica.

La delegada de Educación y Juventud, Sandra Caballero, y la directora del Euskaltegi Municipal, Miren Tolosa, han ofrecido este martes una rueda de prensa para informar sobre los detalles del plazo de matriculación. «Queremos facilitar el acceso al aprendizaje del euskera a todas las personas», ha apuntado Caballero. «Tanto a aquellas que quieren aprender lo básico, para comunicarse con sus nietos, amigos o vecinos, como para aquellas que quieren simplemente mejorar su nivel, lo necesitan para su empleo o buscan un título profesional para su carrera profesional». La delegada recordó que la oferta incluye diferentes horarios y niveles y la existencia del programa Lannahi, dirigido «específicamente a personas que están en desempleo, en ERTE o aquellas personas que tienen una jornada laboral del 50% o inferior», para los que el coste será de 20 euros por cada curso intensivo.

Los cursos intensivos tendrán lugar entre el 7 de enero y el 30 de marzo con 4 horas diarias, de 9.00 a 13.15 horas. Se ofrecerá igualmente la oportunidad de incorporarse a los grupos que empezaron en octubre y concluirán en junio. En este caso, con cinco horas semanales. Miren Tolosa quiso «animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se matriculen y aprovechen para aprender euskera».

Además de la solicitud, será necesario completar un prueba de nivel, para la que es necesario concertar una cita en el teléfono 943 50 52 73 una vez hecha la inscripción. Las personas que estén estudiando en el Euskaltegi Municipal o hayan sido alumnos el curso anterior quedan exentas de esta prueba.