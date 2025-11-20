Martindozenea acogerá el domingo una jornada para disfrutar en familia

Joana Ochoteco Irun Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Irun pone a las nuevas generaciones en el centro a través del programa que celebra el Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia, que se conmemora este jueves. Desde el servicio de Juventud municipal, Gazteartean, y con la colaboración de un buen número de entidades, se han preparado varias actividades que culminarán este domingo con una jornada lúdica en el Gazteleku Martindozenea.

Antes, este jueves, el psicólogo Alberto Soler impartirá una conferencia que pone el foco en el uso responsable de las nuevas tecnologías por parte de los menores de edad. Con más de un millón de seguidores en las redes sociales, donde divulga contenidos sobre crianza y educación, Soler ha agotado las plazas disponibles para la charla. Igualmente ha ocurrido con el taller familiar de escultura que el artista irundarra Jon Benet 'Jonbismo' impartirá este viernes en el Centro de Cultura y Creatividad CBA. Por su parte, los gaztelekus Martindozenea y Artia acogen este jueves sendas actividades en torno a la exposición en redes sociales y el uso responsable de las nuevas tecnologías y el entorno digital.

El programa reserva varias citas para este fin de semana: el sábado, día 22, a las 17.00 el CBA recibirá a la compañía La Enana Naranja y su espectáculo teatral 'Kontukantari': esta función, dirigida a familias con niños a partir de 3 años, recupera canciones conocidas y las renueva al ritmo de géneros como el reggae, rap o blues, con el acompañamiento de títeres.

Los actos por el Día de la Infancia y la Adolescencia culminan el domingo con una jornada lúdica en el Gazteleku Martindozenea. En principio la cita iba a ser en la plaza del Ensanche, pero ante las previsiones metereológicas se ha optado por trasladarla a un espacio cubierto. Un buen número de entidades y colectivos de la ciudad colaboran en la organización de esta jornada, y representantes de todas ellas han acompañado este jueves a la delegada de Juventud, Sandra Caballero, en la presentación de la misma.

El programa de la jornada

Desde las 11.00 hasta las 13.00, Martindozenea será un punto de encuentro que, si bien pondrá a niños, niñas y adolescentes en el centro, aspira a ser intergeneracional: «habrá propuestas para disfrutar en familia», ha destacado Pía Alzaga, de Txikis del Bidasoa. El programa incluye los juegos sin cables ni pilas de Santiagoko Deabruak, «para todas las edades. Algunos permiten juegos intergeneracionales de los que surgen interacciones muy curiosas», ha señalado Ion Tamayo, presidente de la entidad.

El ilustrador Aitor Espié invitará a colaborar en la creación de un mural de forma muy lúdica, empleando la dinámica de un juego de mesa: «según vayan avanzando, los participantes encontrarán retos que, con diferentes materiales o temas, consistirán en ir dibujando el plano de una ciudad» que será el tema de ese mural. La actividad está inspirada en el proyecto 'Ciudad de los niños', creado por el pensador italiano Francesco Tonucci «que ha dedicado toda su vida a la infancia», ha explicado Espié.

El espacio Ehman se encargará de una zona dedicada a los más txikis, de 0 a 3 años: «será un espacio pensado para que puedan jugar de manera libre y espontánea, con materiales más o menos estructurados, para fomentar su creatividad e imaginación», ha concretado la psicomotricista Lila Martínez.

La Ekoetxea Txingudi llevará a Martindozenea su mensaje de respeto al medio ambiente a través de un taller dinámico «para elaborar comederos para aves con materiales reciclados», ha explicado la educadora ambiental Eva Montoya. Estará dirigido a niños y niñas a partir de 4 años.

Las propuestas se completan con el espacio de lectura que instalará Parean Elkartea. Pía Alzaga ha destacado que el programa ofrece la oportunidad «de jugar en familia, juntos». Las puertas de Martindozenea estarán abiertas al público, con entrada libre, desde las 11.00 hasta las 13.00.

La delegada de Juventud ha reiterado el compromiso «firme» del Ayuntamiento «con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Reflejo de ello es que Irun es Ciudad Amiga de la Infancia», una distinción que concede UNICEF. Entre otras acciones, Sandra Caballero ha explicado que se está trabajando en la elaboración de un segundo Plan de Infancia.