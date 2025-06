El marisco triunfa en la comida de los mayores

Bárbara Hossein Irun Martes, 24 de junio 2025, 21:10 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

La crema casera de marisco, que tenía dos trozos de gamba, estaba muy buena», señalaba Eugenia. A pesar de casi marearse por el calor en la cola de acceso al recinto, la comensal afirmó que había merecido la pena la espera. «Hemos llegado a las 12.30 y hasta las 14.00 no hemos entrado. Menos mal que en el pabellón había sombra».

La comida homenaje a las personas mayores volvió ayer al pabellón número 3 de Ficoba. Organizado por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas, el espacio volvió a albergar a 700 personas de 65 años en adelante. Con un menú que constaba de dos entrantes, uno frío y otro caliente, los asistentes pusieron toda su atención en el plato estrella, la crema casera de marisco que aromatizaba el pabellón nada más entrar. Los integrantes de la banda Tsunami, dispuestos a tocar y dar marcha al evento tras la sobremesa, coincidían con Eugenia al asegurar que «este año está mejor el menú».

No obstante, Beni, sentado al lado de ella, se había traído un tupper con fiambre ya que el entrante caliente de pimientos de piquillo rellenos de bacalao no le convencía. «A mí no me gusta el bacalao», afirmó Beni, «por eso me he traído jamón y queso». Beni, que no paraba de servir vino al resto de parejas que venían con él, ya con el plato principal (redondo de ternera al Oporto con crema parmentier), le comentó a una camarera de manera divertida, «nos tienes sin vino». Ella, sonriendo, le respondió amablemente que «sólo me queda tinto, en cuanto tenga blanco os lo traigo».

«Hemos traído zapatos de recambio, porque los pies ya van diciendo que 'cuidadín, cuidadín...»

Las filas con mesas de 20 personas ocupaban la mitad del pabellón número 3, dejando un gran espacio para el momento clave: el baile. «Venimos a bailar», apuntaba Pedro, quien junto a su mujer, Basi, ganaron no hace mucho dos premios: uno de pasodoble y otro de lambada en Palma de Mallorca y Cáceres. «Venimos a pasar el día, estamos a tope», afirmó Pedro jovialmente.

«Hemos traído zapatos de cambio porque los pies ya van diciendo 'cuidadín, cuidadín...'», señalaban las amigas de Basi, que también practicaban bailes de línea. Deseando mostrar sus dotes de danza, expresaron sus preferencias: «queremos que la orquesta toque música para bailes de línea, alguna sevillana, algún tango, que los conocemos... que son de Errenteria», afirmaban entre risas refiriéndose al cantante, Paco Flores, quien junto a su compañero David Redondo y al ritmo del postre (hojaldre de crema y nata con chocolate caliente por encima) aseveraron que «todos los años tocamos alguna rumba, sevillanas y cosas de esas... que las puede bailar todo el mundo». Tsunami, una banda formada en su gran mayoría por oriundos y que tocó el sábado pasado en la plaza Ensanche, estará el próximo sábado 28 en Lasarte, comentaron mientras mostraban su asombro por las copas, que este año eran de cristal.

Los 32 grados de un sol que atizaba sin piedad, no fueron una excusa para este colectivo de la tercera edad que entre abanicos, risas y tertulias disfrutó del exitoso menú de este año. Acompañados de amigos, vecinos y primos, «venimos al ambiente», confirmaba Beni, que aunque no comiera bacalao disfrutó del evento y del vino.