El Mariño Real Unión volvió con derrota de su visita a Zarautz

El Mariño Real Unión no consiguió sumar este fin de semana. Las irundarras perdieron 1-0 en Zarautz «una derrota clara y justa, porque no supimos encontrar en ninguna fase del partido nuestro juego», valoraba Imanol Gómez, entrenador del equipo. «En la primera parte nos vimos superadas en cuanto a ritmo por ellas y no fuimos capaces de dar cuatro o cinco pases seguidos, de crear ocasiones, de llegar con peligro al área rival». Al descanso permanecía el 0-0 «porque tampoco es que sufriéramos en exceso. Pero no consigo entender cómo era posible eso después del partido que habíamos hecho una semana antes contra Pauldarrak». El técnico reflexionaba que «no importa la calidad técnica o táctica de las jugadoras sobre el campo si no hay intensidad. De eso hablamos al descanso, de que si no hay máximo esfuerzo, la calidad no aflora y en Liga Vasca cualquier equipo te supera».

Algo mejoraron en eso las irundarras en la segunda parte, «pero viendo que las cosas no nos terminaban de salir contra un equipo de zona media empezó la ansiedad, llegaron los errores, los nervios y empezamos a percibir mayor sensación de peligro en nuestra área». Llegó el 1-0 «y no pudimos darle la vuelta a ese marcador, ni acercarnos al área rival apenas. No estuvimos a la altura y tengo que ser crítico con el equipo y con nosotros como staff porque no supimos aportar lo que hacía falta para dar la vuelta a las malas sensaciones».

El Mariño Real Unión, quinto, tendrá que recuperar su mejor nivel el sábado (17.45, Ugalde Ventas) para derrotar a Basauriko Kimuak y mantener prieta esa parte alta de la clasificación.