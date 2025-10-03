El Mariño Real Unión reorganiza su estructura técnica tras la marcha de Alberto Mancebo

M. A. I. irun. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Policía Local ha informado de que mañana domingo, con motivo de la celebración de la carrera pedestre Txingudi Korrika habrá diversas afecciones en el tráfico de la ciudad desde las 9.25 hasta, aproximadamente, las 11.00 horas.

En concreto, la avenida de Iparralde y la de Gipuzkoa, el paseo de Colón, la calle Hondarribia y la glorieta de Zubimuxu se cerrarán al tráfico desde primera hora y hasta que terminen de pasar los atletas. Ese corte tendrá afecciones derivadas en las perpendiculares de todos los viales mencionados e incidirá de manera especial en el servicio del autobús urbano municipal: La L1 usará la variante como bypass desde Fermín Calbetón (regresando a Osinbiribil) hasta el hospital y la L2 y la L4 colocarán su cabecera en la rotonda de los Olivos.

Desde Policía Local se recomienda utilizar la variante y se recuerda que tras los cortes por la Txingudi Korrika se mantendrá el habitual de los domingos del paseo de Colón correspondiente al programa Igandero.