Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

El Mariño Real Unión reorganiza su estructura técnica tras la marcha de Alberto Mancebo

M. A. I.

irun.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Policía Local ha informado de que mañana domingo, con motivo de la celebración de la carrera pedestre Txingudi Korrika habrá diversas afecciones en el tráfico de la ciudad desde las 9.25 hasta, aproximadamente, las 11.00 horas.

En concreto, la avenida de Iparralde y la de Gipuzkoa, el paseo de Colón, la calle Hondarribia y la glorieta de Zubimuxu se cerrarán al tráfico desde primera hora y hasta que terminen de pasar los atletas. Ese corte tendrá afecciones derivadas en las perpendiculares de todos los viales mencionados e incidirá de manera especial en el servicio del autobús urbano municipal: La L1 usará la variante como bypass desde Fermín Calbetón (regresando a Osinbiribil) hasta el hospital y la L2 y la L4 colocarán su cabecera en la rotonda de los Olivos.

Desde Policía Local se recomienda utilizar la variante y se recuerda que tras los cortes por la Txingudi Korrika se mantendrá el habitual de los domingos del paseo de Colón correspondiente al programa Igandero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Mariño Real Unión reorganiza su estructura técnica tras la marcha de Alberto Mancebo