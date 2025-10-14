Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irun

El Mariño Real Unión regresó de Oiartzun con victoria por 3-5

I. M.

IRUN.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

Comenta

El Mariño Real Unión logró una importante victoria en Oiartzun. El entrenador de las irundarras, Imanol Gómez, apuntó que «errores puntuales nos están suponiendo encajar muchos goles en el arranque de liga. Éste fue un partido que dominamos de principio a fin, con balón y sin balón y en el que sufrimos de más por encajar dos goles que no nos deberían meter». Había adelantado al Mariño Real Unión June Alza y tras los goles oiartzuarras Adri empató antes del descanso. Después de los goles de Naia Martin y Olaia Alza el Oiartzun redujo distancias y Zubiaurre cerró el partido con el 3-5

Jugaron titulares María Diez, Baleztena, Olaia Alza, Ainhitze Izaguirre, June Alza, Anne Royo, Naia Martín, Zubiaurre, Tellechea, Adri y Penedo. También participaron Miren Larrañaga, Alexia, Claudia, Amaia Aguirre y Hatra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  8. 8 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Mariño Real Unión regresó de Oiartzun con victoria por 3-5