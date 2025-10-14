El Mariño Real Unión regresó de Oiartzun con victoria por 3-5

I. M. IRUN. Martes, 14 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Mariño Real Unión logró una importante victoria en Oiartzun. El entrenador de las irundarras, Imanol Gómez, apuntó que «errores puntuales nos están suponiendo encajar muchos goles en el arranque de liga. Éste fue un partido que dominamos de principio a fin, con balón y sin balón y en el que sufrimos de más por encajar dos goles que no nos deberían meter». Había adelantado al Mariño Real Unión June Alza y tras los goles oiartzuarras Adri empató antes del descanso. Después de los goles de Naia Martin y Olaia Alza el Oiartzun redujo distancias y Zubiaurre cerró el partido con el 3-5

Jugaron titulares María Diez, Baleztena, Olaia Alza, Ainhitze Izaguirre, June Alza, Anne Royo, Naia Martín, Zubiaurre, Tellechea, Adri y Penedo. También participaron Miren Larrañaga, Alexia, Claudia, Amaia Aguirre y Hatra.