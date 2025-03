El Mariño Real Unión se reencuentra en Getxo con su fútbol, los goles y la victoria

I. M. IRUN. Martes, 18 de marzo 2025, 08:08 Comenta Compartir

El Mariño Real Unión había encajado dos derrotas consecutivas y lo había hecho, además, con sensaciones raras, alejadas de su mejor versión futbolística, alcanzada, precisamente, en las semanas previas a este pequeño bache de resultados.

El equipo viajó a Getxo para medirse al Bizkeneskak con la idea de que la reacción no podía hacerse esperar más. Ainhitze Eizaguirre, la pichichi del equipo, abrió el marcador en el minuto 2 y lo cerró en el 52. En medio, marcaron las vizcaínas, pero también las irundarras Anne Royo, por dos veces, y June Alza.

El 1-5 fue fiel reflejo de lo que ocurrió en Bolue, pero no lo fue la manera en la que se produjo. En el primer tiempo, cerrado con 1-3, «no estuvimos bien. No encontramos nuestro juego, nuestro ritmo, nuestra intensidad. Marcamos tres goles aprovechando pérdidas y errores de las rivales, y eso es importante, pero no estábamos contentas», evaluaba el entrenador, Imanol Gómez. «Además, justo antes del descanso nos desconectamos dos minutos y encajamos, porque en esta categoría, da igual el rival, si te desconectas encajas».

El descanso sirvió para hablar y coincidir que el equipo necesitaba «ritmo y disfrutar jugando, recuperar la sonrisa. En el segundo tiempo encontramos todo eso».

Las irundarras anotaron dos goles enseguida, pero más allá de eso «hubo cambio de dinámica total. Controlamos todas las situaciones. Seguimos creando ocasiones con buen juego, mucha fluidez, mucho libro, dos tres toques, paredes rápidas, recuperando muy arriba... las chicas se divirtieron y salieron satisfechas. Porque volvimos a ganar, pero no nos vale ganar de cualquier forma, queremos hacerlo desde el aprendizaje, el crecimiento, el juego».

Llamamiento para el sábado

El equipo prepara desde ayer su próxima cita, el sábado en Ugalde Ventas a las 17.45. Las irundarras, quintas, quieren asegurar uno de los seis primeros puestos que otorgarán ascenso este año y el próximo rival, el Hernani, es octavo, con ocho puntos menos que el Mariño Real Unión. «Es un partido importante y me gustaría que la gente viniera a apoyar a las chicas», invitó Gómez.