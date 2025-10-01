El Mariño Real Unión recibirá al Tramontana, compuesto íntegramente por jugadoras gitanas

J.O. IRUN. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

El Club de Fútbol Tramontana de La Mina, Barcelona, marca goles y rompe estereotipos: el primer equipo federado del Estado compuesto por jugadoras gitanas estará en Irun la semana que viene en el marco de unas jornadas promovidas por Kera Elkartea bajo el título 'Encuentros pedagógicos y feministas'. Las actividades, que incluyen varias citas en Donostia, se han organizado para conmemorar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península, como explicó Ane Toledo, miembro de Kera.

La asociación de mujeres gitanas organiza el día 7, martes que viene, la proyección de la película 'Golpe a golpe', de Sara Montoya, a las 18.00 en el Museo Oiasso y con entrada libre. El jueves de 10.00 a 14.00 se celebrará un encuentro interno de mujeres gitanas y, por la tarde, llegará el turno del fútbol: el equipo Tramontana estará en el Stadium Gal desde las 17.30. Primero ofrecerán una charla «en la que nos contarán cómo se creó el grupo», concretó Azalía Motos, de Kera. Después, a las 19.00, arrancará el partido contra el Mariño Real Unión. Ambas actividades son abiertas al público.

Además, el viernes día 10, en colaboración con Parean Elkartea, las jugadoras del Tramontana dirigirán una de las jornadas del proyecto 'Emakumeok zast!', dirigido a fomentar la práctica deportiva entre mujeres.