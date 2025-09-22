Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Mariño Real Unión no pudo puntuar en su estreno en 3ª RFEF

Mantuvo el empate contra el filial del Alavés hasta el minuto 73 pero acabó cayendo por 1-3

I. M.

IRUN.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

El Mariño Real Unión no pudo empezar puntuando su andadura en 3ª RFEF. Un error tempranero permitió al Alavés B adelantarse, pero las irundarras se superpusieron para buscar el gol del empate. «Encontramos paredes y combinaciones y generamos peligro. Sí es verdad que aunque manteníamos la posesión muchas veces tuvimos que jugar hacia atrás porque no conseguimos hacer buenos cambios de banda para amenazar al rival y hacerlo bascular», explicó Imanol Gómez, entrenador del Mariño Real Unión.

Los esfuerzos locales tuvieron recompensa a la hora del partido con el gol de Ainhitze Izaguirre. «Seguimos yendo a por el partido, porque también es nuestra manera de ser y de jugar», apuntaba Gómez. Desgraciadamente, un cuarto de hora después de la igualada, tras una pérdida de balón en la salida desde atrás, un golpeo rival desde 40 metros puso el 1-2 en el marcador del anexo de Gal. «Tuvimos mala suerte. Le salió un tiro perfecto, justo donde la portera no podía llegar», asumía el técnico local. «Fuimos para arriba tratando de empatar otra vez y en la última jugada del partido, totalmente volcadas, nos cayó el tercero. Estoy contento con el juego, con el nivel que dimos y con cómo el equipo reaccionó a los goles en contra y las situaciones de partido».

Jugaron María Díez, Nimbe Lizardi, Carla Penedo, Naia Martín, Olaia Alza, June Alza, Miren Larrañaga, Alexia Martín, Nahia Alza, Anne Royo y Ainhitze Izaguirre. También Ane Lopetegui, Alejandra Baleztena, Claudia González, Adri Cienfuegos e Idoia Garde.

