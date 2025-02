El Mariño Real Unión marcó y sobrevivió a un partido raro en Bilbao

I. M. IRUN. Martes, 18 de febrero 2025, 19:44 Comenta Compartir

El Mariño Real Unión empezó con un golazo de falta por la escuadra firmado por Nahia Alza en el minuto 3 y embotellando al Bilboko Artizarrak en su campo, pero desde el minuto 15 le tocó sobrevivir en un partido raro. «No sabemos cuál fue el detonante, pero a partir de un momento dado, desaparecimos del partido y nos vimos superadas, no conseguimos rematar más a puerta en todo el primer tiempo», admitía Imanol Gómez, entrenador del equipo irundarra.

El problema no fue sólo ofensivo. «No supimos leer lo que nos proponían las rivales y se nos complicó la tarde». Bilboko Artizarrak encontró el larguero por dos veces y Gómez, poco dado a destacar individualidades, sí señalaba esta vez que su portera, María Díez «tuvo una actuación muy destacada, con paradas de gran calidad. Un partidazo impresionante». Con todo, aseguraba que «la suerte que en otros momentos de temporada hemos tenido de cara a gol, la tuvimos en área propia para no encajar. El balón no quería entrar».

La charla en el descanso dio para mucho, pero «sobre todo hablamos de que el esfuerzo y el sacrificio no se pueden negociar. Habíamos detectado que al verse sobrepasado, era como que el equipo no encontraba la intensidad de trabajo que acostumbra». Mucho de todo eso se corrigió en el segundo tiempo. «Estuvimos más cómodas, aunque fue un partido de ida y vuelta que tampoco es lo que nos gusta. Pero supimos aguantar la situación». Al menos hasta el minuto 90, cuando con el Artizarrak volcado en busca del empate, «cometimos un error y concedimos un penalti». Al parecer, el partido estaba destinado a acabar 0-1 y María Díez corrigió su movimiento sobre la marcha para taponar con las manos el potente lanzamiento rival y redondear su gran tarde con un paradón.

El Mariño, que el sábado a las 15.30 recibe en casa al Pauldarrak, se mantiene cuarto a tres puntos de Bizkerre y Elorrio, empatados en la segunda plaza.