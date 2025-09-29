El Mariño Real Unión estrena su casillero imponiéndose a la Real C

E. P. IRUN. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

No pudo elegir mejor escenario y rival el Mariño Real Unión para lograr sus primeros tres puntos del curso. Las de Imanol Gómez se impusieron 1-5 en Zubieta a la Real C en un partido marcado en la previa por la falta de efectivos en el eje de la defensa. A esas bajas se unió la de Ninbe Lizardi en el primer minuto, circunstancia que dejó a las irundarras sin centrales y obligó al técnico a reconvertir a dos jugadoras.

«Notamos ese déficit», cuenta Imanol Gómez, que agradece, «tanto a Alexia como a Adriana que saltarán a Zubieta a jugar de centrales y no siéndolo, lo hicieran tan bien. Hay que tener confianza y carácter».

Transcurridos los 20 minutos iniciales, el Mariño Real Unión logró «imponerse con balón y sin él». En el minuto 20 llegó el gol de Ainhitze Izaguirre al que respondió rápidamente la Real igualando el choque. Las visitantes siguieron a lo suyo, manteniendo su idea de ataque, y antes del descanso Olaia Alza y Anne Royo pusieron el 1-3 en el luminoso.

Ante el Arratia, el domingo

Tras el paso por vestuarios, Gómez explica que «sabíamos que los primeros 15 minutos iban a ser cruciales. Si no conseguíamos encajar el partido se iba a poner muy de cara». Lejos de encerrarse, el Mariño Real Unión mantuvo la presión alta y llegó el 1-4 de June Alza en el minuto 56. El 1-5, en el 79, fue obra de Miren Larrañaga, poniendo el broche a un triunfo especial. «La Real no nos creó peligro más allá de varias jugadas aisladas y eso habla muy bien de lo que hicimos nosotras».

Imanol Gómez «pone en valor lo que están haciendo estas chicas» pero huye de euforias de cara al próximo compromiso. «Si queremos ganar al Arratia tenemos que seguir trabajando sabiendo que hace falta mucho para ganar este tipo de partidos».

La enfermería del Mariño Real Unión está compuesta a día de hoy por Naia Gaztelumendi, Sara Mateos y Ane Lopetegui, a las que se han sumado Ninbe Lizardi, Anne Royo y Naroa Zubiaurre tras el choque ante la Real C. Veremos si alguna está en disposición de jugar el domingo a las 12.30 en el Stadium Gal.