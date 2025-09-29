Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irun

El Mariño Real Unión estrena su casillero imponiéndose a la Real C

Las irundarras ganaron 1-5 en Zubieta con una actuación brillante

E. P.

IRUN.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

No pudo elegir mejor escenario y rival el Mariño Real Unión para lograr sus primeros tres puntos del curso. Las de Imanol Gómez se impusieron 1-5 en Zubieta a la Real C en un partido marcado en la previa por la falta de efectivos en el eje de la defensa. A esas bajas se unió la de Ninbe Lizardi en el primer minuto, circunstancia que dejó a las irundarras sin centrales y obligó al técnico a reconvertir a dos jugadoras.

«Notamos ese déficit», cuenta Imanol Gómez, que agradece, «tanto a Alexia como a Adriana que saltarán a Zubieta a jugar de centrales y no siéndolo, lo hicieran tan bien. Hay que tener confianza y carácter».

Transcurridos los 20 minutos iniciales, el Mariño Real Unión logró «imponerse con balón y sin él». En el minuto 20 llegó el gol de Ainhitze Izaguirre al que respondió rápidamente la Real igualando el choque. Las visitantes siguieron a lo suyo, manteniendo su idea de ataque, y antes del descanso Olaia Alza y Anne Royo pusieron el 1-3 en el luminoso.

Ante el Arratia, el domingo

Tras el paso por vestuarios, Gómez explica que «sabíamos que los primeros 15 minutos iban a ser cruciales. Si no conseguíamos encajar el partido se iba a poner muy de cara». Lejos de encerrarse, el Mariño Real Unión mantuvo la presión alta y llegó el 1-4 de June Alza en el minuto 56. El 1-5, en el 79, fue obra de Miren Larrañaga, poniendo el broche a un triunfo especial. «La Real no nos creó peligro más allá de varias jugadas aisladas y eso habla muy bien de lo que hicimos nosotras».

Imanol Gómez «pone en valor lo que están haciendo estas chicas» pero huye de euforias de cara al próximo compromiso. «Si queremos ganar al Arratia tenemos que seguir trabajando sabiendo que hace falta mucho para ganar este tipo de partidos».

La enfermería del Mariño Real Unión está compuesta a día de hoy por Naia Gaztelumendi, Sara Mateos y Ane Lopetegui, a las que se han sumado Ninbe Lizardi, Anne Royo y Naroa Zubiaurre tras el choque ante la Real C. Veremos si alguna está en disposición de jugar el domingo a las 12.30 en el Stadium Gal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  5. 5 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Mariño Real Unión estrena su casillero imponiéndose a la Real C