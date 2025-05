El Mariño Real Unión cerró el curso cayendo con la cabeza alta en Copa

Iñigo Morondo IRUN. Jueves, 29 de mayo 2025, 19:57 Comenta Compartir

El sorteo de la Copa con los ocho mejores equipos de Liga Vasca emparejó al Mariño Real Unión con la Real Sociedad C, ganador y gran dominador del campeonato . Las donostiarras han estado intratables y las opciones de eliminarlas a partido único en Zubieta eran remotas. Cumpliendo el pronóstico en el signo del partido, el Mariño Real Unión perdió 1-0, «pero caímos con la cabeza alta, con orgullo», valoró el técnico del equipo, Imanol Gómez.

Reconoció que la primera media hora fue txuriurdin. «Salieron muy encima y no conseguíamos encontrar salida desde atrás, perdíamos los balones rápido, no saltábamos bien a la presión, llegábamos tarde a todo... Les pasa a todos los equipos que van a Zubieta, sobre todo si tratan de proponer fútbol. Lo sabíamos, pero la premisa era no perder la identidad».

Con todo, la Real no terminó de crear ocasiones y pasada la media, las irundarras enlazaron un par de buenas acciones con balón «y cambió el partido: Le quitamos la posesión a la Real Sociedad en Zubieta, dominamos el juego, estuvimos precisas, subimos la intensidad y la agresividad y el partido se volcó. Nos costaba llegar a portería porque no estamos acostumbradas a jugar a tanto ritmo tanto tiempo en un campo tan grande. Pero aún y todo llegamos. Tuvimos ocasiones». La más clara la tuvieron las rivales, sí, «pero no la aprovecharon y les estábamos haciendo sufrir. Me quedo con eso».

No cambió la dinámica tras el descanso «pero en una jugada desafortunada, con resbalón de nuestra central, se encontraron el gol. La crueldad del fútbol». Las irundarras siguieron apretando buscando el empate, «incluso pensando en darle la vuelta porque veíamos que se podía. Las forzamos a quitarse balones de encima, a perder tiempo, a intentar parar el juego todo lo que podían. Les obligamos a hacer cosas que no hacen nunca. Sufrieron muchísimo. Tenemos que salir orgullosas de este partido porque nos merecimos haber ganado a la Real en Zubieta, haberla eliminado».

Sin embargo no hubo forma de encontrar el gol y termina una «temporada de ensueño, con ascenso y con un crecimiento enorme del equipo porque las chicas han dado el máximo, se han exprimido, y creo que se van al verano como tiene que ser, con alegría y satisfacción».