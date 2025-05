El Mariño Real Unión celebró su pase a 3ª RFEF con un festival de goles

I. M. IRUN. Lunes, 5 de mayo 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Mariño Real Unión llegó al partido del sábado sabiéndose equipo de 3ª RFEF por la derrota de Pauldarrak. «Desde que el jueves supimos de ese resultado estuvimos mentalizando a las chicas para que no se dejaran llevar y compitieran al máximo tanto el sábado como en los dos partidos que quedan, que demostraran que son dignas jugadoras de 3ª», explicaba el entrenador, Imanol Gómez.

«Lo entendieron a la primera», decía. Aunque en el primer tiempo del partido les costó encontrar su mejor versión, vieron puerta hasta tres veces y en un segundo tiempo «mucho mejor en todos los sentidos», sumaron otros cinco a un festival que coronó el ascenso con un lustroso 8-1. Marcaron Ainhitze Izaguirre, Ane Lopetegui, Alexia Martín, Nahia Alza, June Alza, Miren Larrañaga, Nahia Gaztelumendi y Melani Lizaso, uno cada una, como si hubieran querido reivindicar así el mérito coral de este grupo.

«Son referentes»

«Vinieron jugadoras de todos los equipos del Mariño Real Unión», la estructura de fútbol femenino que comparten ambos clubes. «Fue bonito celebrarlo todas juntas y ver cómo las jugadoras de Liga Vasca son ya un referente para las más txikis que después del partido querían hacerse fotos con ellas», apuntó Gómez. El técnico se mostró muy agradecido «a las jugadoras por el esfuerzo psicológico y físico de todo el año. Es complicado ascender a una categoría y hacerlo tan bien como lo han hecho, con las ganas y la motivación que han tenido. Han creído en lo que les decíamos, han creído que eran invencibles». Aseguraba que no sólo se han cumplido los objetivos deportivos, el inicial de la permanencia y, el autoimpuesto a la vista de cómo iba la temporada, de ascender a 3ª RFEF. «El objetivo principal, aprender, crecer y mejorar como personas y como jugadoras, se ha dado. En las últimas semanas he visto en el campo situaciones que me han dejado con la boca abierta. Eso en cuanto a nivel de juego, porque en la parte humana, ha sido mejor aún».

Un proyecto fuerte

Además del esfuerzo que sus jugadoras han puesto durante toda la temporada, Gómez quiso agradecer el trabajo de todo el staff, «Oier Oca, Gorka Zumeta y Dani del Val. Pero también a Ferrán Acosta (que vino para el Preferente pero nos ha ayudado), Alberto Mancebo (coordinador), Eduardo Anaut (porteras), Alfonso Gurruchaga (fisio) y Gorka, nuestro chófer».

Un equipo técnico impropio del fútbol femenino a este nivel; «imposible, impensable, hace unos años», decía el coordinador de la estructura femenina, Alberto Mancebo. «Ha sido fundamental el trabajo semana tras semanas del cuerpo técnico y que luego las chicas hayan sabido llevarlo a los partidos. Creo que ellas han valorado mucho tener tanta gente y tan bien formada entrenándolas. Hay que agradecer a Mariño y Real Unión su apuesta, porque si en lo deportivo las cosas están saliendo bien, en lo social yo creo que aún mejor».

Consumado el segundo ascenso en dos años desde que se puso en marcha el proyecto Mariño Real Unión, Mancebo reivindicó «el objetivo a largo plazo. Se trata de tener una base sólida y una filosofía compartida en toda la estructura, desde las más pequeñas al Liga Vasca. La plantilla del primer equipo era jovencísima, pero la hemos rejuvenecido aún más durante la temporada con 8 jugadoras que han debutado desde los equipos inferiores» y aún habrá más estrenos en lo que queda de competición.