El Mariño Real Unión se trae un punto y buenas sensaciones de la visita al Artizarrak

Iñigo Morondo Martes, 11 de noviembre 2025, 12:17

El Mariño Real Unión se trajo un punto de su visita al Bilboko Artizarrak en el campo de San Ignacio. «Es un desplazamiento largo, a un campo complicado, muy cortito, en el que la afición aprieta donde hasta ahora sólo ha ganado el Eibar... Volver con un punto, con la portería a cero por segunda jornada consecutiva y sin lesionadas no es mal balance», valora el entrenador de las irundarras, Imanol Gómez.

El técnico reconoce que el partido arrancó «sin control en la primera parte. Nosotras queríamos jugar desde atrás, como hacemos siempre, pero en un campo tan cortito nos costaba. Sobre todo nos costó tomar buenas decisiones en momentos clave para poder hacer daño». Aunque sin balón el equipo sí mantuvo la solidez que Gómez quiere y que ya percibió la semana anterior, «fuimos menos intensas de lo que queríamos y eso se tradujo en dificultades para recuperar en las segundas jugadas y poder jugar desde campo contrario». Atrás el equipo sí estuvo cómodo y el técnico lo valoraba como algo muy positivo porque va quedando atrás la inseguridad que manifestaba en las primeras jornadas «Ellas continuamente buscaban balones largos y diagonales para poner el balón en campo contrario y tratar de provocar algún fallo nuestro que les diera un balón ya cerca de nuestra portería para hacer peligro de gol. Pero estuvimos muy bien y no sufrimos como habíamos sufrido en otros partidos. Recuperamos esa sensación de solidez, de tener la situación controlada».

El equipo aún mejoró en el segundo tiempo «básicamente porque encontramos ese punto de intensidad y pudimos tener más balón, más balón, más control y fuimos más capaces de manejar el juego y llevarlo a campo contrario. Leímos bien las situaciones para crear ocasiones y tuvimos hasta cuatro mano a mano con su portera que no supimos resolver». La falta de acierto en los metros finales impidió la victoria, pero «me quedo con lo positivo, que en este partido fue bastante. Contentas con ese punto que nos hace seguir creciendo en la categoría y que nos permite seguir abriendo hueco con la parte baja».

El Mariño Real Unión jugó con María Díez, Baleztena, Penedo, Nahia Gaztelumendi, Olaia Alza, Miren Larrañaga, Tellechea, Zubiaurre, June Alza, Anne Royo y Ainhitze Camargo. También jugaron Lizaso, Naia Martín, Adri Cienfuegos, Alexia y Claudia González. La próxima jornada será en casa, en el anexo de Gal, el domingo a las 12.00 horas contra el Añorga KKE.