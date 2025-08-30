Qué son las mareas vivas y por qué ocurren cada año

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:32 Comenta Compartir

Se conocen como mareas vivas los fenómenos de primavera y otoño que puntualmente llevan la cota mareal a extremos, al superior en la pleamar y al inferior en la bajamar. La realidad es que hay mareas vivas todos los meses del año y se producen con luna nueva y luna llena, circunstancias en las que los efectos gravitacionales que causan la marea ordinaria se acentúan por la alineación de Sol, Tierra y Luna. Las mareas vivas de marzo y septiembre son más intensas por la ubicación del planeta respecto al sol y cuanto más cerca de los equinocios (en torno al 21 de marzo y 21 de septiembre) coincidan las mareas vivas de ese mes mayor puede ser su efecto.