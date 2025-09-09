Las mareas vivas no causaron incidencias

Después de marzo, septiembre y octubre son dos de los meses en los que las mareas vivas resultan especialmente intensas y obligan a los ... servicios públicos competentes a mantener un ojo puesto en el río Bidasoa. Las de los últimos días no han provocado ninguna incidencia en la ciudad, si bien el dispositivo de prevención se mantuvo activo tanto el lunes como este martes.

Newsletter

«Este es uno de los momentos del año en los que más atención prestamos a nuestro río Bidasoa», señalaba este martes la alcaldesa, Cristina Laborda. Junto al delegado de Seguridad y Convivencia, Iñigo Bergés, recordó el protocolo del Ayuntamiento en cuanto a gestión de riesgos por inundaciones: «desde hace años tenemos un protocolo específico en Behobia», que incluye la colocación de compuertas en puntos concretos para, si el río llega a desbordarse, minimizar las incidencias en el barrio.

metros es la altura a partir de la cual existe riesgo de desbordamiento en el río Bidasoa En la pleamar de este lunes, la altura prevista era de 4,60 metros.

Nuevas compuertas

Hace unos años se constató la necesidad de implementar un protocolo similar en el entorno del bidegorri de Osinbiribil, en Santiago: si bien tiene algunas «características específicas» por su ubicación, es «un sistema similar» al de Behobia. «Tenemos una serie de compuertas que se colocan en puntos por los que podría entrar el agua», y también «se han hecho una serie de actuaciones de recrecida de las zonas verdes, de tal manera que sirvan de parapeto físico frente a un desbordamiento del río», explicó la alcaldesa.

«Irun, a lo largo de los años, ha demostrado cómo está preparado y nos vamos adaptando a las nuevas realidades que nos trae el cambio climático». Una de ellas es ese riesgo de inundaciones por lluvias intensas o crecidas fluviales. Asimismo, Laborda recordó que el Ayuntamiento cuenta con un técnico de Emergencias, a través de quien «estamos renovando y poniendo en marcha nuevos protocolos para que la ciudad esté preparada y, en caso de que se produzca una emergencia, podamos dar una respuesta y minimizar los daños».

En la misma línea, el delegado de Seguridad y Convivencia apuntó a «lo importante que es estar preparado para todo tipo de emergencias» ante las consecuencias del cambio climático. Bergés recordó que, desde 2020, el Ayuntamiento «posee un Plan de Protección Civil dentro del que se encuadran las principales emergencias que se pueden producir en el día a día».

Más allá de las citadas compuertas, dicho documento «establece los riesgos a los que podemos enfrentarnos a lo largo del año y se va haciendo un análisis prácticamente diario para evaluarlos». El delegado recordaba que «esto no es una ciencia exacta», pero precisamente por ello «hay que estar preparados para poder llevar a cabo las actuaciones que sean pertinentes». En el caso concreto de las inundaciones, el plan establece «qué consecuencias puede haber y qué agentes y actores tienen que intervenir», de modo que estén avisados «para poder responder ante estas situaciones». Bergés apuntó también a que, con la incorporación del técnico de Emergencias al Ayuntamiento, «se está llevando a cabo una renovación de este Plan de Protección Civil, adecuándolo a las nuevas circunstancias».

Los tanques de retenidas

Iñigo Echepare es el técnico de Emergencias que trabaja en esa actualización del documento: explicaba que «además del control de mareas y demás, hay un aspecto singular: si en caso de marea viva los desagües pluviales están unas horas sin desaguar, la inundación puede venir a traición» por la acumulación de agua. Para prevenir esta situación, y de la mano de Servicios de Txingudi, «en el plan actual de drenaje urbano están previstos unos tanques de retenidas proyectados a largo plazo». Las precauciones deben extremarse «si coinciden lluvias persistentes en horario de pleamas con mareas vivas», pero ya se dispone de «varios tanques de retenidas en funcionamiento, y hay previsión de aumentarlos», confirmó el técnico de Emergencias.

Iñigo Echepare recordó que, a principios de cada año, ya se definen las mareas más altas que se prevén «y las vamos controlando», cotejándolas con las previsiones de lluvia. Se trabaja con previsión y «lo primero es la observación», subrayó. «Si tenemos dudas, colocamos las compuertas». Desde Protección Civil el responsable de la agrupación, Emilio San Juan, explicaba que si es necesario instalarlas se forma un equipo de «seis voluntarios. Las colocan, las revisan y aseguran». A partir de ahí, se mantiene una vigilancia y seguimiento constantes.