La marcha Ibaitik Itsasora llega a Irun

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

La marcha por Palestina Ibaitik Itsasora ('Del río al mar') que el día 10 de septiembre salió de Tudela llegó este viernes a Irun, lugar de su última pernocta para realizar el sábado la última etapa. Desde el puente Avenida, la marcha afrontará sus últimos kilómetros para completar un recorrido que en 11 etapas habrá conectado el Ebro con el mar Cantábrico y pisado las tres realidades administrativas diferentes de Euskal Herria. Desde Tudela hasta Hendaia, la marcha ha contado con cientos de participantes y miles de personas que la han apoyado y respaldado.