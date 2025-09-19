Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

La marcha Ibaitik Itsasora llega a Irun

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

La marcha por Palestina Ibaitik Itsasora ('Del río al mar') que el día 10 de septiembre salió de Tudela llegó este viernes a Irun, lugar de su última pernocta para realizar el sábado la última etapa. Desde el puente Avenida, la marcha afrontará sus últimos kilómetros para completar un recorrido que en 11 etapas habrá conectado el Ebro con el mar Cantábrico y pisado las tres realidades administrativas diferentes de Euskal Herria. Desde Tudela hasta Hendaia, la marcha ha contado con cientos de participantes y miles de personas que la han apoyado y respaldado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La marcha Ibaitik Itsasora llega a Irun

La marcha Ibaitik Itsasora llega a Irun