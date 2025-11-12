Las máquinas entrarán a Korrokoitz en el segundo semestre de 2026

La alcaldesa, Cristina Laborda, y el delegado de Desarrollo Urbano, Sergio Javier, frente al ámbito de Korrokoitz con una infografía que refleja el cambio que comenzará a ejecutarse el año próximo.

El Ayuntamiento de Irun ha aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización del ámbito de Korrokoitz, paso clave para el desarrollo de este espacio entre la plaza de Urdanibia, el canal de Dunboa, la calle Uranzu y la calle Santa Elena, «actualmente la zona más degradada del centro de la ciudad», ha reconocido la alcaldesa, Cristina Laborda. El proyecto, que fue presentado el martes en una reunión vecinal, supone una ordenación de más de 16.000 metros cuadrados de superficie.

Desde que en 2009 el Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Antiguo, se han realizado actuaciones sobre la vía pública (plaza Urdanibia y su entorno, calle San Marcial, accesos al parque Sargía, Santa Elena...) y las edificaciones municipales (euskaltegi, frontón Uranzu). En Korrokoitz se trata de un ámbito de iniciativa privada que desarrolla su urbanización acorde, eso sí, a las directrices técnicas marcadas por el consistorio.

El elemento más novedoso es la transformación del borde del canal. Será objeto de una renaturalización, como lo que el Estado está realizando en Artia. Aunque inicialmente, a cuenta de las cuentas municipales, se van a retirar simplemente las losas de hormigón, asociado a las cargas urbanísticas de Korrokoitz surgirá un paseo un nuevo paseo peatonal y ciclista desde la calle Pelegrín de Uranzu hasta Santa Elena, con zonas verdes, un parque infantil, un circuito para el envejecimiento activo y una zona de calistenia.

En total, serán 7.560 m² nuevos de espacios públicos y zonas verdes, equivalentes casi a la mitad (46,4 %) de la superficie total del ámbito, incluyendo los paseos y caminos que bordean el canal. El proyecto incluye 196 árboles en todo el ámbito. Tanto la ordenación de las calles en el nuevo ámbito como la estética de los edificios que se construyan irán acorde al resto de la Parte Vieja, manteniendo los criterios de urbanización y respetando la historia de todo el entorno.

La alcaldesa Laborda que, junto con el delegado de Desarrollo Urbano Sergio Javier ha presentado los detalles y claves de este proyecto. «Korrokoitz va a sufrir una auténtica revolución urbana. De una zona degradada por el paso del tiempo vamos a transformarlo en un espacio atractivo tanto para que los iruneses e irunesas puedan seguir desarrollando su proyecto de vida en la ciudad como para el conjunto de la ciudadanía. El objetivo fundamental es recuperar el espacio para que nuevas familias den vida al corazón de la Parte Vieja», ha señalado la primera edil.

Características del proyecto de urbanización

El ámbito de Korrokoitz ocupa 16.333 m² y mantiene la zonificación general prevista en el planeamiento municipal. Actualmente está ocupada por «edificios obsoletos y fuera de ordenación, con viviendas y personas residentes que deberán ser realojadas», pero también, apuntaba la alcaldesa, «con espacios que no se han urbanizado nunca».

El nuevo desarrollo residencial combinará además de 248 viviendas libres, alrededor de 63 viviendas protegidas, todo ello «planteado como una intervención integral que moderniza el tejido urbano y amplía los espacios públicos existentes». El Plan establece una edificabilidad máxima de 24.412 m² sobre rasante para uso residencial, y 20.000 m² bajo rasante para garajes y usos auxiliares. También 1.688 m² de espacios comerciales en planta baja en un nueva calle peatonal desde la plaza Urdanibia al canal, perpendicular a la calle Korrokoitz. Por último, habrá un local dotacional de 282,50 m² en la planta baja de un bloque de vivienda pública destinado para necesidades del barrio.

En el nuevo entramado, se ordenan ocho parcelas residenciales: tres destinadas a vivienda protegida y realojos (4.887 m² y 60 viviendas aproximadamente) y cinco destinadas a vivienda libre (19.525 m² y cerca de 250 viviendas). «Todo ello, siempre bajo los criterios de ordenación que recoge el espíritu de construcción de la parte vieja irunesa, con edificios con alineaciones no uniformes, resolución de esquinas mediante chaflanes y elementos de vegetación en los espacios internos, por citar algunos elementos que hacen una trama urbana más amable y con identidad propia», ha apuntado Laborda.

El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución material de 4,5 millones de euros y un plazo estimado de 24 meses. Además, cabe destacar que el expediente cuenta con informes favorables de URA (Agencia Vasca del Agua) y con la resolución de impacto ambiental emitida por la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco. Entre las obras previstas se incluye el derribo previo de los edificios existentes del ámbito, así como el desmantelamiento de invernaderos y chabolas, las primeras actuaciones que tendrán lugar cuando arranquen los trabajos sobre el terreno.

Una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación, se espera que en el primer semestre del año próximo, «la urbanización de Korrokoitz permitirá recuperar un entorno degradado, crear vivienda, ampliar los espacios públicos y mejorar la conexión entre la ciudad y el río, en línea con los objetivos de sostenibilidad y calidad urbana del Ayuntamiento de Irun», ha asegurado Laborda.