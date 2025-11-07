Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ramsés Gil en la banda del Stadium Gal en el choque ante el Gernika F. de la Hera
Real Unión

Ramsés Gil: «Tenemos que mantener el nivel defensivo y tener más acierto en fase de finalización»

El Real Unión se mide el domingo (17.00) en Basauri a un Basconia que posee jugadores que el miércoles jugaron la Youth League contra el Newcastle

E. Prieto

Irun

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

El Real Unión encara la recta final de la semana con el encuentro del domingo (17.00) en Artunduaga ante el Basconia en el horizonte. « ... Es un partido atípico«, ha señalado Ramsés Gil este viernes ante los medios de comunicación sobre el choque que medirá a los suyos con el tercer equipo del Athletic Club. «No es uno más dentro de la categoría porque el rival no es uno más. Son chavales elegidos para competir en un gran club y llegar a la élite que al final tienen 18-19 años».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  7. 7 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren
  10. 10 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ramsés Gil: «Tenemos que mantener el nivel defensivo y tener más acierto en fase de finalización»

Ramsés Gil: «Tenemos que mantener el nivel defensivo y tener más acierto en fase de finalización»