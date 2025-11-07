Ramsés Gil: «Tenemos que mantener el nivel defensivo y tener más acierto en fase de finalización»

El Real Unión encara la recta final de la semana con el encuentro del domingo (17.00) en Artunduaga ante el Basconia en el horizonte. « ... Es un partido atípico«, ha señalado Ramsés Gil este viernes ante los medios de comunicación sobre el choque que medirá a los suyos con el tercer equipo del Athletic Club. «No es uno más dentro de la categoría porque el rival no es uno más. Son chavales elegidos para competir en un gran club y llegar a la élite que al final tienen 18-19 años».

El entrenador del Real Unión ha destacado que, además, «este año el Basconia tiene el hándicap de que muchos de ellos están disputando la Youth League. Eso les condiciona. De hecho esta semana algunos llegarían miércoles o jueves de Newcastle y no han tenido tanto tiempo como nosotros para preparar el partido».

Teniendo en cuenta todo ello, el preparador txuribeltz ha incidido en que «es un rival distinto, con chavales técnicamente extraordinariamente dotados que trabajan más para convertirse en futbolistas que para conseguir resultados». En cualquier caso, «será un partido muy difícil, como todos en esta categoría».

El conjunto unionista se encuentra entre los mejores equipos de la categoría lejos del Stadium Gal. «Los resultados te dan pistas de lo que está pasando«, ha apuntado Ramsés Gil a ese respecto. »Fuera de casa hemos sacado dos resultados de 1-0 y a nivel defensivo estamos muy bien, tanto fuera como en casa, porque estamos encajando muy poco. Es cierto que en los partidos que nos ha tocado proponer más al final no hemos convertido pero si analizas los partidos, en la mayoría hemos generado fútbol para haber ganado o haber metido más goles».

«Es ahí donde tenemos que poner el foco principalmente», considera Ramsés Gil. «En mantener el nivel defensivo, intentar hacer más goles y tener más acierto en la fase de finalización. Sobre todo en casa porque no está costando mucho sacar los partidos».

Al técnico se le ha preguntado en rueda de prensa por Thierry Katsukunya, central cedido del Aston Villa que en las últimas dos jornadas ha sido elegido para partir de inicio. «Es uno más», ha apuntado Gil. «En las mismas condiciones, ventajas y desventajas que el resto. Como chaval es un fenómeno y como futbolista un jugadorazo. Vino en la última fase de la pretemporada y cuenta con un pequeño hándicap: es internacional por Gales y de vez en cuando tiene que irse con su selección. Nos ha mejorado tanto a nivel de entrenamientos como cuando le ha tocado participar y es una buena noticia».

Por último, Ramsés Gil ha respondido por los cambios en el once de una jornada a otra, teniendo en cuenta que el segoviano no ha repetido alineación en ningún encuentro. «La primera premisa que utilizamos para hacer la alineación y diseñar el plan de partido es ganarlo. No se trata de hacerlo de antemano o pensar en el siguiente encuentro y repartir minutos. Que todo el mundo esté enchufado es nuestra obligación. Tenemos esa necesidad y esa premisa. No podemos prescindir de ningún jugador porque todos son importantísimos».

Desde ese punto de vista, Ramsés Gil ha añadido que «diseñamos planes de partido con los jugadores en función de su estado de forma, de cómo han trabajado durante la semana, de lo que queremos conseguir y del rival. Se trata de ser un equipo, estar a lo que nos toque y sumar. Ya sea jugar de inicio, al final o no hacerlo».