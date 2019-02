Manos que lo cuentan todo Participantes. Artistas, familiares y amigos rodean la instalación que puede verse en el hall del Museo Oiasso. / FOTOS F. DE LA HERA Oiasso acoge una instalación realizada por personas con diversidad funcional | El proyecto 'Eskutik eskura' ha reunido a 118 artistas en una obra colectiva de la que se sienten «muy orgullosos» MARÍA JOSÉ ATIENZA Domingo, 10 febrero 2019, 00:17

El Museo Oiasso acoge, hasta el mes de marzo, una instalación realizada por 118 personas con algún tipo de discapacidad. El barro y los colores como materiales de trabajo, las manos como seña de identidad y las voces como vehículo de transmisión definen este proyecto de creación colectiva, que fue presentado el pasado jueves, en un acto al que asistieron artistas, amigos y familiares.

'Eskutik eskura' es el título bajo el que se han desarrollado los talleres de la segunda edición de la iniciativa 'Historias compartidas', puesta en marcha por el museo Oiasso, con el patrocinio de Kutxa Fundazioa y la colaboración del Ayuntamiento de Irun. Sergio Corchón, delegado municipal de Bienestar Social, Cristina Aguirre, gerente del Museo Oiasso y Meskal Ros, psicóloga, terapeuta y directora del proyecto, asistieron a la presentación.

Cristina Aguirre dio las gracias a los colectivos Aspace Arrupenea, Aspace Bera, Aspace Irun, Garagune Berio, Garagune Errenteria, Garagune Irun y ATECE Gipuzkoa por su participación «en este proyecto, que se ha desarrollado durante dos meses en el museo. Es un programa que nos permite abrirnos a otras realidades diferentes de los públicos habituales del museo. A partir de las colecciones que guardamos aquí -la mayoría son fragmentos- las 118 personas participantes han realizado su obra. La instalación es una réplica de la esencia de este museo: fragmentos que hacen una totalidad».

La directora del proyecto, Meskal Ros, se dirigió, emocionada, a los autores de la instalación «Aquí está el resultado que se ve», dijo, «pero el resultado más bonito es el que hemos hecho en todas las sesiones, porque os mostrabais contentos y partícipes con lo que estábamos haciendo. Hacíamos una refllexión y muchos comentabais que os decían: «es que vosotros no podéis». Y luego, hemos visto de lo que somos capaces cuando nos proponemos algo. Eso ha sido muy importante».

Ros agradeció la colaboración de Elai Sarasola y Xabier Laka en el proyecto y explicó en qué ha consistido. «Todas las piezas que se guardan en este museo están hechas con las manos y también hay piezas para cubrir las manos, como anillos y pulseras. Las manos dicen mucho de lo que somos. Se trataba de que dejaran parte de su identidad, trabajando con el barro, los colores, las formas y también con la voz. Tenemos que estar orgullosos de este trabajo y aquí lo dejamos para que el pueblo de Irun también pueda hacer una reflexión».

Sergio Corchón agradecó la implicación de Oiasso, un año más, en esta iniciativa y destacó que «esta propuesta nos acerca desde el mundo del arte a las posibilidades que sin duda tienen las personas con diversidad funcional. Es un ejercicio muy interesante que abre la puerta, a estas personas, a quienes visitemos esta instalación, a jugar con la imaginación y la creatividad».

«Una experiencia inolvidable»

Inés Goikoetxea, del Garagune de Irun y participante en el proyecto 'Eskutik eskura' se sentía orgullosa del trabajo realizado y comentaba que «el taller ha sido muy interesante, muy bonito». Su creación ha consistido en «denunciar la violencia de género en una mano que he hecho yo, primero en papel y luego en barro, porque hay mucho sufrimiento en muchas mujeres que las están tratando como si fueran una porquería».

Patxi Jauregui, del Garagune de Berio, ha participado en el proyecto «con unas figuras de barro y también he hecho unas manos de cartulina muy chulas y los dedos me los contornearon. Era mi primera vez. He estado muy a gusto, encantado y para mí ha sido una experiencia inolvidable».