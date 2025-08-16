Otra manera de conocer el Bidasoa

BÁRBARA HOSSEIN Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

Mira, un salmonete!», exclamaba emocionada Miren Antón mientras bajaba en piragua el Bidasoa. «Pues no sé si será, pero corcones hay fijo», le seguía Ion Arruabarrena, quien coincidió con ella y su amiga Eva Montoya en el descenso. Cuatro piraguas, contando con la de la guía y profesional Jone Otaño, quien acompañaría en el descenso al grupo, desembarcaron en Endarlatsa, el punto de partida de la travesía fluvial, a la que llegaron en la furgoneta de 9 asientos de Santiagotarrak entre risas y anécdotas sobre unas fiestas recientes. Antón, Montoya y Otaño, las tres irundarras, se conocían del barrio y el traslado a Endarlatza, que duró aproximadamente unos 20-25 minutos, dio tiempo suficiente para aumentar el buen rollo entre quienes iban a compartir descenso.

Una vez que el responsable de mantenimiento del club, un símbolo de la entidad como es Adrián Santa Cruz, dejó a los piragüistas en la muga con Navarra, los participantes se arreglaron sin problemas para bajar las embarcaciones hasta el cauce. «Para el descenso ofrecemos siempre este tipo de piragua, que es más estable pero que también coge velocidad», aseguró Santa Cruz. «También ofrecemos la opción de coger dobles o individuales», añadió. «Pero vais a disfrutar más en la individual».

Otaño no podía empezar el descenso sin antes haberles preguntado si habían montado en piragua alguna vez. Tras asegurarse de que todo el mundo sabía remar, avisó: «Os diré cuando haya corrientes y me pondré a un lado para que paséis por el otro», comentó.

La demanda creciente en la solicitud de descensos ha llevado a Santiagorarrak a reforzar este servicio

Seguidamente, y para tranquilizar al grupo (equipado con chalecos salvavidas y casco obligatorios), dijo: «No pasa nada si volcáis, es un río seguro». Y efectivamente, el veterano de mantenimiento tenía razón: qué velocidad y qué ligeras eran las canoas de colores rojo y amarillo. Los 9 kilómetros de recorrido, entre descansos guiados por las corrientes, canoas giradas y más de algún encallamiento (del que salieron todas victoriosas), dieron paso a la conversación sobre la fauna. «Pues por aquí se suelen ver mogollón de tortugas», dijo Otaño. Montoya, dubitativa, preguntó: «¿Pero son esas de la mancha roja? Porque esas son invasivas». «Pues yo quería una tortuga, igual me la llevo a casa», dijo de broma Antón.

Entre aves rapaces y sus alaridos, caseríos con vacas, patos, cisnes, garzas, peñones para saltar y playas orilleras de piedra blanca, transcurrieron las dos horas mínimas de recorrido hasta cruzar la antigua frontera. De camino, entre maleza y rocas, llegaron cerca de San Miguel, donde había barras de hierro en vertical, marcadas con colores, que colgaban de unos cables finos. «Esto son puertas o balizas, y se utilizan para las competiciones en aguas bravas», indicó la guía. Son instalaciones para los entrenamientos de slalom. Entre los palos verdes y algunos rojos, Otaño explicó: «En competición, si se tocan con el cuerpo son 2 segundos de penalización, y si se falla el paso entre ellas, son 50 segundos». Otaño es campeona en aguas bravas y slalom.

Con expresiones de cansancio en sus rostros, las participantes llegaron a la meta, el pabellón de Santiagotarrak. 'Aparcaron' las piraguas con cuidado paralelas al embarcadero y entró la duda colectiva: «¿Cómo nos bajamos?» A lo que, con frescura, Otaño respondió: «Haciendo la croqueta, es lo más fácil».

Después de unos segundos de duda, el grupo, victorioso, logró subirse a la plataforma sin mojarse más de lo que ya estaba. Al llegar a puerto, les esperaba el cálido Santa Cruz, quien les dio indicaciones de cómo dejar colocado el material.

Santa Cruz, que lleva en el club desde los 15 años, explicó que «a este descenso, a veces vienen extranjeros, algunos franceses que están de vacaciones. Sobre todo, gente de aquí, que viene de vacaciones y ya nos conoce». Santiagotarrak ha ido ampliando el servicio que ofrece de descensos por el río Bidasoa por la alta demanda de la actividad.

Santa Cruz, añadía que «ahora, en verano, hemos abierto una nueva línea. Empezamos hace dos años y está teniendo muy buena respuesta. Es un udaleku, donde de lunes a viernes los niños vienen por la mañana y hacen diferentes actividades hasta las 13.30 horas».

Otaño dice que este descenso le da «paz» y es una actividad que se recomienda a mayores de 12 años. El precio varía en función del número de personas por grupo y los monitores que se necesiten. Se puede realizar en turno de mañana o tarde. «Es sin duda recomendable para todo el mundo», expresó Antón tras finalizar la actividad.