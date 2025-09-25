Mañana se celebrará en Plaiaundi el día del rugby femenino

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Txingudi Rugby Elkartea propone para mañana en Plaiaundi el día del rugby femenino, con el siguiente programa: 11.00 horas, inicio del entrenamiento; 12.00, partidos de 'tocata'; 13.30, tercer tiempo; 14.00, partido amistoso entre los equipos sénior femenino del Txingudi y del Íbero. Por la tarde, los equipos masculinos de estos dos clubes jugarán otro amistoso, a partir de las 16.00.